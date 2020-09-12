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Актриса фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс впервые стала мамой

12 сентября 2020 11:50
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Новости Великобритании. Английская актриса Фелисити Джонс и её супруг Чарльз Гард впервые стали родителями.

Как сообщает Daily Mail, в пятницу 36-летняя Джонс гуляла по Лондону с детской коляской. Актриса выбрала обычный стиль и нанесла лёгкий макияж. В настоящее время неизвестно, когда Фелисити родила, также не разглашаются пол и имя ребёнка.

Актриса фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс впервые стала мамой -1

Актриса и её 44-летний супруг поженились в 2018 году. О беременности Джонс стало известно в декабре 2019 года. Фелисити говорила, что рождение ребёнка не сковывает человека, а, наоборот, расширяет его мир.

Актриса фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс впервые стала мамой -4

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одну звёздную пару, у которой случилось счастливое событие. У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь – подробности здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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