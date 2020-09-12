Актриса фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс впервые стала мамой

Новости Великобритании. Английская актриса Фелисити Джонс и её супруг Чарльз Гард впервые стали родителями.

Как сообщает Daily Mail, в пятницу 36-летняя Джонс гуляла по Лондону с детской коляской. Актриса выбрала обычный стиль и нанесла лёгкий макияж. В настоящее время неизвестно, когда Фелисити родила, также не разглашаются пол и имя ребёнка.