Актриса фильма «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс впервые стала мамой

Новости Великобритании. Английская актриса Фелисити Джонс и её супруг Чарльз Гард впервые стали родителями.
Как сообщает Daily Mail, в пятницу 36-летняя Джонс гуляла по Лондону с детской коляской. Актриса выбрала обычный стиль и нанесла лёгкий макияж. В настоящее время неизвестно, когда Фелисити родила, также не разглашаются пол и имя ребёнка.
Актриса и её 44-летний супруг поженились в 2018 году. О беременности Джонс стало известно в декабре 2019 года. Фелисити говорила, что рождение ребёнка не сковывает человека, а, наоборот, расширяет его мир.
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