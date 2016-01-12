Как англичане изобразили русские характеры: рецензия на британскую версию «Война и мир»
Самое время экранизировать «Войну и мир». Роман чересчур длинный, изобилует философскими трактатами, каждый из которых внимательно прочли лишь самые отважные и стойкие. Постановки на сцене и на экране могут избежать такой участи. Одна из лучших версий «Войны и мира», по мнению некоторых критиков, была самой короткой: в 90-х театральная компания «Shared Experience» уместила весь сюжет в одну пьесу. Времени на вступление не было, зрители были тронуты душевным страданием Наташи Ростовой, хладнокровием роковой женщины Элен Курагиной, особой притягательностью Андрея Болконского – и все на фоне суровой и ужасной войны.
Для таких гениев современной адаптации литературной классики как продюсер Эндрю Дэвис, произведение Толстого – сокровище. И, судя по первой серии, он проделал замечательную работу, рассказав о духовных исканиях русской аристократии во время наполеоновских войн.
В зачине фильма, который полностью совпадает с книжным, образы героев были показаны схематично, но в то же время ярко.
Первые минуты были отданы замечательной Джиллиан Андерсон, изобразившей Анну Павловну Шерер. Зрители сразу знакомятся с ключевыми персонажами, действия и диалоги сменяются быстро, и завершается эпизод жутких батальных сцен.
Одним из роскошных удовольствий была возможность снимать сцены в реальных местах. Каждый эпизод, поставленный в петербургском Зимнем дворце, оказывался на высоте. Режиссер Том Харпер, который ранее в соавторстве с Шейном Медоузом трудился над минисериалом «Это – Англия», любит затененные и заснеженные места. И отлично переносит на экран и то и другое. Даже если он и не устоял перед соблазном применить замедленную съемку для батальных сцен, то следует ли его в этом упрекать?
Тем не менее, на роскошные одежды героев было потрачено немало средств, часть которых предоставила влиятельная американская кинокомпания «Weinstein». Достоинством картины это можно назвать с натяжкой. Но кому же обязан успех первой серии? Не ослепительная ли это Наташа (Лили Джеймс) и два очаровательных (в книге) героя, с которыми ее сводит судьба: непреклонный Андрей (Джеймс Нортон) и погруженный в раздумья Пьер Безухов (Пол Дано)? Вот и нет. Захватывающей историю сделали именно эпизодические роли прежних актеров. Они, произнеся всего одну или две реплики, смогли до малейших деталей передать характер героев.
Стивен Ри в роли интригана князя Василия Курагина показал не только его вероломство, но и глубокомыслие. Ярче всего это проявилось в сцене, где Василий с ужасом осознает, что его план по лишению Пьера наследства терпит крах. Сознаваясь жертве в своем коварном замысле, хотел ли князь положить конец лжи? Или это была его хитроумная манипуляция?
Слова князя Василия (сериал «Война и мир»):
«Ах, мой друг! Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и всё для чего? Всё кончится смертью, всё».
Ри был восхитителен в своей загадочности, а его брови, которые иногда выстраивались почти вертикально, указывали на то, что он действительно увидел свой призрак.
И Джим Бродбент был незабываем: его Николаю Болконскому в двухминутной сцене с Нортоном определенно достались лучшие слова. Или он произнес их по-особенному?
Слова Болконского-отца (сериал «Война и мир»):
«Так ты намерен сразить Наполеона? Настало время кому-то это сделать».
Генерал Кутузов в исполнении Брайана Кокса также привнес свою долю благородства.
С другой стороны, нельзя сказать, что Нортон, Джеймс и Дано не справились с поставленной задачей. Лили Джеймс была чем-то большим, чем просто миловидная и обидчивая 13-летняя девушка. У Нортона хорошо получается хмуриться. А Дано, вызывавший трепет в таких картинах, как «Нефть», оказался самым утонченным из всех троих. Но все же актеры не добавили ничего от себя, не оставили след в сердцах зрителей.
У Джеймс и Нортон вошло в привычку проглатывать окончания фраз. А Таппенс Мидлтон в роли «завораживающей» Элен Курагиной придала своей героине современный пошловатый оттенок. Между прочим, не описанный у Толстого, однако расхваленный эпизод, где брат Курагиной заигрывает с ней, оказался слишком банальным и неуместным. Один из редких промахов Дэвиса.
Неужели последних выбирали в первую очередь по внешним данным?
Ведь маститым, но не всегда симпатичным актерам сыграли на руку восторженные отзывы на протяжении их долгих карьер.
Однако когда предстает возможность показать миру малоизвестное юное дарование, режиссеры по подбору актеров стушевываются. Для участия в британских фильмах все чаще приглашают молодых и талантливых. Джон Хеффернан, Мэрайя Гейл, Лидия Уилсон, Фиби Фокс, Джошуа Макгуайр и Ричард Голдинг – лишь некоторые из достойных упоминания. Но ни у кого из них в послужном списке не значится всеми любимое «Аббатство Даунтон», как у Лили Джеймс, и вряд ли кто-то сможет превзойти ее по красоте. Почему именно Джеймс? Потому что ее игра вызывает больше всего вопросов: трепетать и флиртовать девушка умеет, но сомнительно, что ей под силу передать трагизм последующих глав.
Впрочем, сериал – результат благородных целей и великолепного исполнения – стал грандиозным началом нового года.
Он оказался в одном ряду с искусно выполненными экранизациями, выходившими после неудачной «Эммы» (2009) по мотивам Джейн Остен. Создатели комедий переживают период затишья, выпуская бесконечные сиквелы избитых ситкомов, наподобие «Открыто круглосуточно» и «Одного поля ягоды». Авторы драм вновь обращаются к Диккенсу («Диккенсовщина»), выкапывают забытые шедевры («Конец парада») и агитируют принять политику Тюдоров («Волчий зал»).
Наступила новая эра достойной теледраматургии.
Ее произведения не только выявляют насущные проблемы, но и цепляют аудиторию. Это одновременно удивляет и радует.
Источник: Рецензия на первую серию «Войны и мира» канала «BBC One». По материалам The Telegraph.