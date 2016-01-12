Как англичане изобразили русские характеры: рецензия на британскую версию «Война и мир»

Самое время экранизировать «Войну и мир». Роман чересчур длинный, изобилует философскими трактатами, каждый из которых внимательно прочли лишь самые отважные и стойкие. Постановки на сцене и на экране могут избежать такой участи. Одна из лучших версий «Войны и мира», по мнению некоторых критиков, была самой короткой: в 90-х театральная компания «Shared Experience» уместила весь сюжет в одну пьесу. Времени на вступление не было, зрители были тронуты душевным страданием Наташи Ростовой, хладнокровием роковой женщины Элен Курагиной, особой притягательностью Андрея Болконского – и все на фоне суровой и ужасной войны. Для таких гениев современной адаптации литературной классики как продюсер Эндрю Дэвис, произведение Толстого – сокровище. И, судя по первой серии, он проделал замечательную работу, рассказав о духовных исканиях русской аристократии во время наполеоновских войн. В зачине фильма, который полностью совпадает с книжным, образы героев были показаны схематично, но в то же время ярко. Первые минуты были отданы замечательной Джиллиан Андерсон, изобразившей Анну Павловну Шерер. Зрители сразу знакомятся с ключевыми персонажами, действия и диалоги сменяются быстро, и завершается эпизод жутких батальных сцен.

Одним из роскошных удовольствий была возможность снимать сцены в реальных местах. Каждый эпизод, поставленный в петербургском Зимнем дворце, оказывался на высоте. Режиссер Том Харпер, который ранее в соавторстве с Шейном Медоузом трудился над минисериалом «Это – Англия», любит затененные и заснеженные места. И отлично переносит на экран и то и другое. Даже если он и не устоял перед соблазном применить замедленную съемку для батальных сцен, то следует ли его в этом упрекать? Тем не менее, на роскошные одежды героев было потрачено немало средств, часть которых предоставила влиятельная американская кинокомпания «Weinstein». Достоинством картины это можно назвать с натяжкой. Но кому же обязан успех первой серии? Не ослепительная ли это Наташа (Лили Джеймс) и два очаровательных (в книге) героя, с которыми ее сводит судьба: непреклонный Андрей (Джеймс Нортон) и погруженный в раздумья Пьер Безухов (Пол Дано)? Вот и нет. Захватывающей историю сделали именно эпизодические роли прежних актеров. Они, произнеся всего одну или две реплики, смогли до малейших деталей передать характер героев.

Стивен Ри в роли интригана князя Василия Курагина показал не только его вероломство, но и глубокомыслие. Ярче всего это проявилось в сцене, где Василий с ужасом осознает, что его план по лишению Пьера наследства терпит крах. Сознаваясь жертве в своем коварном замысле, хотел ли князь положить конец лжи? Или это была его хитроумная манипуляция? Слова князя Василия (сериал «Война и мир»):

«Ах, мой друг! Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и всё для чего? Всё кончится смертью, всё». Ри был восхитителен в своей загадочности, а его брови, которые иногда выстраивались почти вертикально, указывали на то, что он действительно увидел свой призрак.

И Джим Бродбент был незабываем: его Николаю Болконскому в двухминутной сцене с Нортоном определенно достались лучшие слова. Или он произнес их по-особенному? Слова Болконского-отца (сериал «Война и мир»):

«Так ты намерен сразить Наполеона? Настало время кому-то это сделать». Генерал Кутузов в исполнении Брайана Кокса также привнес свою долю благородства. С другой стороны, нельзя сказать, что Нортон, Джеймс и Дано не справились с поставленной задачей. Лили Джеймс была чем-то большим, чем просто миловидная и обидчивая 13-летняя девушка. У Нортона хорошо получается хмуриться. А Дано, вызывавший трепет в таких картинах, как «Нефть», оказался самым утонченным из всех троих. Но все же актеры не добавили ничего от себя, не оставили след в сердцах зрителей.

У Джеймс и Нортон вошло в привычку проглатывать окончания фраз. А Таппенс Мидлтон в роли «завораживающей» Элен Курагиной придала своей героине современный пошловатый оттенок. Между прочим, не описанный у Толстого, однако расхваленный эпизод, где брат Курагиной заигрывает с ней, оказался слишком банальным и неуместным. Один из редких промахов Дэвиса.