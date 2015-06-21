Шварценеггер в музее притворился восковой фигурой и напугал посетителей

Новости США. Арнольд Шварценеггер на неделе разыграл жителей и гостей Голливуда. В образе Терминатора актер вышел на улицу, повеселил прохожих, а кого-то даже напугал.



Шварценеггер также притворился восковой фигурой в музее мадам Тюссо. Некоторые посетители были шокированы, когда скульптура вдруг оживала и начинала говорить.







Таким образом, Шварценеггер поучаствовал в промоакции компании After-School All-Stars, занимающейся послешкольной адаптацией подростков.



Видео, на котором изображен розыгрыш, размещено на официальном канале актера на YouTube и пользуется невероятной популярностью. За менее чем пять дней ролик посмотрели более 15 миллионов раз.