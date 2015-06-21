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Шварценеггер в музее притворился восковой фигурой и напугал посетителей

21 июня 2015 14:49
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Новости США. Арнольд Шварценеггер на неделе разыграл жителей и гостей Голливуда. В образе Терминатора актер вышел на улицу, повеселил прохожих, а кого-то даже напугал.

Шварценеггер также притворился восковой фигурой в музее мадам Тюссо. Некоторые посетители были шокированы, когда скульптура вдруг оживала и начинала говорить.



Таким образом, Шварценеггер поучаствовал в промоакции компании After-School All-Stars, занимающейся послешкольной адаптацией подростков.

Видео, на котором изображен розыгрыш, размещено на официальном канале актера на YouTube и пользуется невероятной популярностью. За менее чем пять дней ролик посмотрели более 15 миллионов раз.

# Приколы # Фотофакт # Кино # Арнольд Шварценеггер

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