Фильм с Нагиевым назван самым кассовым российским фильмом 2015 года

Новости России. Фильм «Самый лучший день» режиссера Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова вышел на экраны 24 декабря. К настоящему моменту комедию в кинотеатрах увидели свыше 2,4 миллиона зрителей и, таким образом, картина названа самым кассовым российским фильмом 2015 года.
Караоке-комедия – жанр новый, придуманный, собственно, создателями фильма «Самый лучший день».
Игровые эпизоды в нем чередуются с музыкальными номерами, созданными на основе популярных караоке-хитов. Музыкальный репертуар, представленный в фильме, по мнению авторов, способен удовлетворить вкусы разной аудитории.
В картине звучат композиции от группы «Фабрика» до Григория Лепса и Михаила Боярского.
Пресс-служба Жоры Крыжовникова:
Караоке-эффект однозначно сработал. Если честно, мне самому до конца не верилось, что это возможно – чтобы в темном зале незнакомых людей объединил не просто факт совместного смотрения, а желание хором подпеть героям картины. Такое предельно эмоциональное включение, выраженное пением, характерно для спортивных соревнований, но в кино это не было принято. Для меня это – высшая оценка нашей работы.
Главную роль в фильме оригинального жанра исполнил Дмитрий Нагиев.
Он предстал перед зрителями в неожиданном образе провинциального сотрудника дорожно-патрульной службы Пети Васютина.
Васютин собирается узаконить свои отношения с любимой девушкой Ольгой, но поддается блеску столичной поп-звезды, в роли которой дебютировала солистка популярной группы «Serebro» Ольга Серябкина. Компанию на экране актерам составили такие отечественные звезды, как Михаил Боярский, Инна Чурикова, Елена Яковлева.
«Тысяча чертей»: известный телеведущий обнародовал фото Михаила Боярского без шляпы (читать здесь).