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Фильм с Нагиевым назван самым кассовым российским фильмом 2015 года

13 января 2016 09:55
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Новости России. Фильм «Самый лучший день» режиссера Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова вышел на экраны 24 декабря. К настоящему моменту комедию в кинотеатрах увидели свыше 2,4 миллиона зрителей и, таким образом, картина  названа самым кассовым российским фильмом 2015 года.

Караоке-комедия – жанр новый, придуманный, собственно, создателями фильма «Самый лучший день».

Фильм с Нагиевым назван самым кассовым российским фильмом 2015 года -1

Игровые эпизоды в нем чередуются с музыкальными номерами, созданными на основе популярных караоке-хитов. Музыкальный репертуар, представленный в фильме, по мнению авторов, способен удовлетворить вкусы разной аудитории.

В картине звучат композиции от группы «Фабрика» до Григория Лепса и Михаила Боярского.

Пресс-служба Жоры Крыжовникова:
Караоке-эффект однозначно сработал. Если честно, мне самому до конца не верилось, что это возможно – чтобы в темном зале незнакомых людей объединил не просто факт совместного смотрения, а желание хором подпеть героям картины. Такое предельно эмоциональное включение, выраженное пением, характерно для спортивных соревнований, но в кино это не было принято. Для меня это – высшая оценка нашей работы.

Главную роль в фильме оригинального жанра исполнил Дмитрий Нагиев.

Фильм с Нагиевым назван самым кассовым российским фильмом 2015 года -4

Он предстал перед зрителями в неожиданном образе провинциального сотрудника дорожно-патрульной службы Пети Васютина.

Васютин собирается узаконить свои отношения с любимой девушкой Ольгой, но поддается блеску столичной поп-звезды, в роли которой дебютировала солистка популярной группы «Serebro» Ольга Серябкина. Компанию на экране актерам составили такие отечественные звезды, как Михаил Боярский, Инна Чурикова, Елена Яковлева. 

«Тысяча чертей»: известный телеведущий обнародовал фото Михаила Боярского без шляпы (читать здесь). 

# Фотофакт # Кино # Звезды # Дмитрий Нагиев # Жора Крыжовников # Тимур Бекмамбетов

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