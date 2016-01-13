Фильм с Нагиевым назван самым кассовым российским фильмом 2015 года

Новости России. Фильм «Самый лучший день» режиссера Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова вышел на экраны 24 декабря. К настоящему моменту комедию в кинотеатрах увидели свыше 2,4 миллиона зрителей и, таким образом, картина названа самым кассовым российским фильмом 2015 года.

Игровые эпизоды в нем чередуются с музыкальными номерами, созданными на основе популярных караоке-хитов. Музыкальный репертуар, представленный в фильме, по мнению авторов, способен удовлетворить вкусы разной аудитории.

В картине звучат композиции от группы «Фабрика» до Григория Лепса и Михаила Боярского.

Пресс-служба Жоры Крыжовникова:

Караоке-эффект однозначно сработал. Если честно, мне самому до конца не верилось, что это возможно – чтобы в темном зале незнакомых людей объединил не просто факт совместного смотрения, а желание хором подпеть героям картины. Такое предельно эмоциональное включение, выраженное пением, характерно для спортивных соревнований, но в кино это не было принято. Для меня это – высшая оценка нашей работы.