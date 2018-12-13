Аквамен, Гринч и Бамблби. Что смотреть в кино с 13 декабря: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе на экранах кинотеатров зрителей ждут приключения правителя подводного мира – Аквамена, автобота Бамблби, прилетевшего с другой планеты, похитителя праздников – отшельника Гринча и нескольких персонажей со способностями Человека-паука. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Аквамен

Фото: imdb.com

Артур Карри – сын смотрителя маяка и королевы подводного мира. Мальчик – обладатель большой силы, скорости и умения общаться с обитателями морей. Однажды мать Артура рассказывает ему, кем он является на самом деле и что ему предначертано стать правителем семи морей. Артур научился управлять своей силой и возможностями – это позволило ему стать Акваменом. Антон Коляго:

Многострадальное киноподразделение студии DC решило, видимо, побеждать Marvel не катаньем, так мытьем, и выпустила самый мокрый супергеройский боевик в истории, полностью противоречащий последним фильмам конкурентов. Там, где у Marvel драматический накал, современная либеральная повестка и игра с жанрами, у «Аквамена» – угар, старомодная маскулинность и сплошные 90-е. Фильм можно назвать мешаниной безнадежно устаревших штампов, а можно увидеть в нем прямой пересказ античного эпоса. В любом случае, равнодушным уйти не получится. «Это лучшее время моей жизни». Главные фильмы Николь Кидман Человек-паук: Через вселенные

Фото: Sony Pictures Animation

Подросток Майлз Моралес – сын полицейского из Нью-Йорка – переходит в новую школу. Однажды парня кусает радиоактивный паук и наделяет сверхспособностями. Майлз узнает, что в иных измерениях существуют и другие герои, которые носят костюм «Человека-паука». С некоторыми из них он знакомится и все вместе они должны дать отпор злодею, угрожающему Нью-Йорку и всем измерениям. Антон Коляго:

Бойкий и веселый анимационный фильм о Человеке-пауке, который по-новому рассказывает заезженную историю о самом знаменитом супергерое – с переосмыслением образов, постмодернистскими подмигиваниями и кучей стеба. Наконец-то авторы кинокомикса позволили перейти себе ту грань, которая давно исчезла, собственно, в комиксах. В конце концов, в новом «Человеке-пауке» есть нуарный паук, аниме-паук и свинья-паук — ну и о чем еще можно было мечтать? Бамблби

Фото: Paramount Pictures

Автобот Бамблби, спасаясь от опасности, попадает на Землю. Здесь его находит юная девушка Чарли, которая переживает смерть отца. Чарли чинит Бамблби и помогает прийти ему в чувство. После этого девушка понимает, что она обнаружила не просто старый Фольксваген Жук, а нечто большее. Антон Коляго:

Первая часть заметно уставшей франшизы, которую снимает не Майкл Бэй – в режиссерском кресле в этот раз мультипликатор Трэвис Найт. Не удивительно, что в его руках «Бамблби» начинает выглядеть классическим семейным мультфильмом, даром что там даже рестлер Джон Сина появляется – впервые «Трансформеры» это фильм не про взрывы, а про дружбу и взросление. Местами смешно, местами трогательно и очень по-спилберговски. Невероятный Спилберг: самые нетипичные фильмы знаменитого режиссера Гринч

Фото: imdb.com