Читает по 70 книг в год и пишет каждый день: 5 цитат Стивена Кинга в честь юбилея автора

Новости США. 21 сентября американскому писателю Стивену Кингу исполнилось 70 лет. Кроме прозвища «король ужасов», многие читатели утверждают, что количество романов, опубликованных автором, стремится к количеству его лет. Стивена Кинга называют одним из самых тиражных писателей современности – общие продажи его книг превышают 350 миллионов экземпляров. Самые популярные жанры, в которых работает автор – это ужасы, триллер, мистика и фэнтези. Мы собрали пять цитат одного из самых популярных писателей современности, в которых он говорит о своей трудоспособности, писательстве и экранизациях его работ.

Фото: twitter.com/StephenKing

Известно, что Стивен Кинг пишет ежедневно и открыто говорит, что, по его мнению, не существует понятий вдохновение или настроение. Все дело только в установке. По словам писателя, с возрастом он стал делать все медленнее. Но свой распорядок дня поддерживает не только по будням, но и в выходные. «Я просыпаюсь. Завтракаю. Прохожу где-то пять километров. Возвращаюсь, иду в мой маленький кабинет, где меня ждет рукопись, и сверху всегда последняя страница, которой я остался доволен. Я прочитываю ее, и это все равно что взять такси. Я смотрю, все ли в порядке, что-то исправляю и разом попадаю в мир книги, какой бы он ни был. Я не пишу целый день. Я пишу новый текст где-то два часа, а потом редактирую его, печатаю то, что мне нравится, и отключаюсь».

Фото: stephenking.com

Начинающим писателям Стивен Кинг советовал бы практиковаться в этом деле ежедневно. В одном из телешоу «король ужасов» заявил, что писать – это круто. «В какой-то момент я решил, что хочу написать обо всем, что я знаю, и о чем меня спрашивают. Я хочу сказать самое главное: писать – это большой кайф. Я рад, что люди платят мне за то, что я делаю, но я готов делать это и бесплатно. Это отличная работа, это радость, это возможность дать волю своего воображению. Но вы должны много читать и много писать, чтобы развивать свой талант». На вопрос ведущего, сколько книг писатель читает в год, Кинг ответил, что старается находить время примерно на 70-80 книг и аудиокниг в год.

Фото: twitter.com/StephenKing

Кинг опубликовал 55 романов, 140 рассказов и 34 повести. По словам писателя, «Хорошие идеи — как йо-йо. Ты можешь оттолкнуть ее от себя, но она все равно останется на дальнем конце резинки. Она не умирает там, она лишь спит. А потом, когда ты забудешь о ней, она вернется и хлопнет тебя по голове».

Фото: twitter.com/StephenKing

Стивен Кинг рассказывал, что с самого начала его карьеры и до сих пор тема жизни в маленьких городах и взаимоотношений людей в его творчестве велика и важна. «Я бы сказал, что писательство несколько раз спасло мою жизнь и поставило на путь. Я был злым подростком, бунтарем, злился на свой город, где жили люди из низших слоев общества, злился на бедность, в которой я жил. Я вообще не был счастливчиком».

Юный писатель. Фото: stephenking.com

По многочисленным книгам Кинга сняты десятки фильмов и сериалов, некоторые из них стали культовыми. Так можно сказать про картины «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Сияние», «Мизери». Положительные отзывы критиков и зрителей получил фильм ужасов «Оно», который вышел на экраны незадолго до юбилея создателя, и сериал «11/22/63» о путешественнике во времени, который хочет предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. На вопрос, почему книги писателя так любят киношники, Стивен Кинг ответил так: «Из-за их визуальной составляющей. Я начал ходить в кино раньше, чем начал писать. Мой первый редактор, Билл Томпсон, шутил: «У Стива Кинга в голове кинопроектор!» И киношники это чувствуют, потому что и сами мыслят образами. Они думают: «Боже, я бы хотел перенести это на плёнку». Иногда они терпят неудачу, потому что такое проще задумать, нежели воплотить».