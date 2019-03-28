«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске
Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин глазами американских документалистов на большом экране в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль американского документального кино в седьмой раз проходит в белорусской столице. В 2019 году темой кинопоказов выбрано гендерное равенство.
Женский взгляд на судьбы необычных женщин, вошедших в историю. Свои работы на фестиваль привезли шесть режиссеров (все они, к слову, женщины).
Ризе Сандерс-Вайр, сценарист, режиссер (США):
Многие взрослые пытаются вдохновить девочек, чтобы те пошли в точные науки. Но зачастую сами не представляют ситуации, когда они окажутся практически единственными девушками в своем окружении. И мой фильм дает им почувствовать, что их ждет впереди.
Лоис Восен, продюсер (США):
Все фильмы рассказывают о сильных женщинах, о первооткрывательницах в своем деле. Я очень надеюсь, что они смогут вдохновить белорусских женщин. Мне кажется жизненно необходимым строить подобные культурные мосты, чтобы американцы узнавали как можно больше о жизни простых белорусов, культуре, языке.
Фильмы демонстрируются на английском языке с белорусскими субтитрами в кинотеатре «Пионер» до конца недели. Билеты на сеанс бесплатно можно получить в фойе кинотеатре в день показа.