«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин глазами американских документалистов на большом экране в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль американского документального кино в седьмой раз проходит в белорусской столице. В 2019 году темой кинопоказов выбрано гендерное равенство.

Женский взгляд на судьбы необычных женщин, вошедших в историю. Свои работы на фестиваль привезли шесть режиссеров (все они, к слову, женщины).

Ризе Сандерс-Вайр, сценарист, режиссер (США):

Многие взрослые пытаются вдохновить девочек, чтобы те пошли в точные науки. Но зачастую сами не представляют ситуации, когда они окажутся практически единственными девушками в своем окружении. И мой фильм дает им почувствовать, что их ждет впереди.

Лоис Восен, продюсер (США):

Все фильмы рассказывают о сильных женщинах, о первооткрывательницах в своем деле. Я очень надеюсь, что они смогут вдохновить белорусских женщин. Мне кажется жизненно необходимым строить подобные культурные мосты, чтобы американцы узнавали как можно больше о жизни простых белорусов, культуре, языке.