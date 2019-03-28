Прямой эфир

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

28 марта 2019 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин глазами американских документалистов на большом экране в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске-1

Фестиваль американского документального кино в седьмой раз проходит в белорусской столице. В 2019 году темой кинопоказов выбрано гендерное равенство.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске-4

Женский взгляд на судьбы необычных женщин, вошедших в историю. Свои работы на фестиваль привезли шесть режиссеров (все они, к слову, женщины).

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске-7

Ризе Сандерс-Вайр, сценарист, режиссер (США):
Многие взрослые пытаются вдохновить девочек, чтобы те пошли в точные науки. Но зачастую сами не представляют ситуации, когда они окажутся практически единственными девушками в своем окружении. И мой фильм дает им почувствовать, что их ждет впереди.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске-10

Лоис Восен, продюсер (США):
Все фильмы рассказывают о сильных женщинах, о первооткрывательницах в своем деле. Я очень надеюсь, что они смогут вдохновить белорусских женщин. Мне кажется жизненно необходимым строить подобные культурные мосты, чтобы американцы узнавали как можно больше о жизни простых белорусов, культуре, языке.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске-13

Фильмы демонстрируются на английском языке с белорусскими субтитрами в кинотеатре «Пионер» до конца недели. Билеты на сеанс бесплатно можно получить в фойе кинотеатре в день показа.

# Кино # Кино # Ризе Сандерс-Вайр # Лоис Восен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кинокритик о фильмах Турова: «Маленький человек в трагической, исторической ситуации, как в капкане»
15 марта 2019 09:23

Кинокритик о фильмах Турова: «Маленький человек в трагической, исторической ситуации, как в капкане»

Как лучший фильм «Оскара-2019» «Зелёная книга» переводили на белорусский
13 марта 2019 07:24

Как лучший фильм «Оскара-2019» «Зелёная книга» переводили на белорусский

Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино: советует критик
07 марта 2019 16:51

Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино: советует критик