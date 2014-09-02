Семья белорусского актёра Павла Харланчука победила на этапе конкурса «Семья года» и представит Минскую область на Республиканском конкурсе

Семья белорусского актёра театра и кино, режиссёра Павла Харланчука победила на этапе конкурса «Семья года» и представит Минскую область на Республиканском конкурсе.

Хочется поздравить вас с победой в областном этапе Республиканского конкурса. Конкурс был серьёзный. Были сложности?

Анна Южакова-Харланчук, актриса:

Подготовка была очень сложной для меня самой идеей. Такие номинации, как «Родовод» - это невозможно передать и показать на сцене. Другое дело - кино. Однако получилось очень здорово. Реакция зрителей.

Павел Харланчук, актер театра и кино, режиссёр:

Просто сложная номинация. Не сразу понятно, что делать.

И что показывали?

Анна Южакова-Харланчук, актриса:

Родовод. Традиции семьи. Нужно показать их на сцене. Мы заглянули в прошлое. 16 век. Наших великих деятелей Беларуси и потянули оттуда, потому что у нашей семьи есть традиции с тех времен. И показали сценку: Николай Родзивилл Чёрный, его жена. Получилось очень смешно и интересно.

Анна, Вы выбрали для себя тяжелую, но по-моему, самую главную, роль всех женщин. Вы же на самом деле актриса. А как Вы отказались от сцены и решили посвятить себя семье?

Анна Южакова-Харланчук, актриса:

Это первоначально была наша мечта: мы хотели детей, большую семью. Это было постепенно, пока не родился первый ребёнок. Я работала. А уже с рождением четвертого ребёнка я не выходила на работу.

Четверо детей - это большой подвиг, тем более - в семье актёров. Павел часто на гастролях, либо Вы снимаетесь только в Беларуси?

Павел Харланчук, актер театра и кино, режиссёр:

В этом году вовсе не в Беларуси. За межами нашей страны.

Анна Южакова-Харланчук, актриса:

Временами тяжело. Временами - нет. Главное, что мы с Пашей занимаем одну позицию воспитания детей.

Есть ли какие-то определённые правила в семье?

Павел Харланчук, актер театра и кино, режиссёр:

В нашей семье мы разговариваем на белорусском, потому что я хочу, чтобы мои дети знали родной язык.

Сейчас начало учебного года. Многие дети ходят в школу. Как Вы готовили детей к этому?

Павел Харланчук, актёр:

Мы старались прививать любовь к этому, чтобы это не было принуждением. Развивать любовь к знаниям, науке. Если возникает какое-то принуждение, то мы стараемся оттягивать от этого, ведь всё должно быть с любовью.

Вы хотели бы видеть детей в актёрской среде?

Павел Харланчук, актер театра и кино, режиссёр:

Я хотел бы их к этому не «подталкивать». Если захотят, то пойдут. Они сами могут выбрать. Но «тянуть» и «оттягивать» я не стану. Из своего опыта я знаю, что там плохого и хорошего, радостного, поэтому они должны сами решать…

Павел, семья помогает или мешает самореализации в творчестве?

Павел Харланчук, актер театра и кино, режиссёр:

Мне помогает. Правда! Я получаю поддержку. Когда я не вижу семьи, я не вижу смысла! Семья даёт мне силы, мотивацию и смысл того, что я делаю…

Что для Вас счастье?

Павел Харланчук, актер театра и кино, режиссёр:

Моя семья - это то, что меня окружает. То, что рядом. Здесь и сейчас. Я по-другому не могу.