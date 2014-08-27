Российский кинорежиссёр Владимир Краснопольский: С братом Валерием Усковым работаем порознь, но зависим друг от друга! Мы - за качественное кино!

27 августа - День российского кино. Российские режиссёры очень часто используют белорусскую природу, белорусские города, улицы и деревеньки для своих съёмок. Хотелось бы поговорить об одном конкретном человеке - Владимире Аркадьевиче Краснопольском. О его фильмах слышали и видели их неоднократно: «Вечный зов», «Ермак», «Две судьбы», «Тени исчезают в полдень». Трудно поверить, что метру российского кино уже 81 год. А ведь именно он, и его двоюродный брат Валерий Усков полвека назад стали основоположниками жанра многосерийного телевизионного кино. На сегодняшний день Краснопольский и Усков по-прежнему «в строю», правда работать предпочитают порознь.

С утра пораньше - и Вы уже на ногах. Вернее - на съемочной площадке. Над чем Вы сейчас работаете?

Владимир Краснопольский, кинорежиссёр:

Мы снимаем картину по сценарию известного драматурга Анатолия Кима. Условное название на сегодняшний день «Тасия». Тасия - красивое русское имя Таисия. Картина - продолжение нашего творчества, когда мы еще работали с Валерием Ивановичем. Картина о добре, о людях, которые умеют улыбаться, отдавать свою душу. О такой доброте, о женщине, которая как магнитом тянет к себе, притягивая всех. Я хочу немножко добавить своего авторства в знаменитую фразу Достоевского «Без красоты нельзя спасти мир!», я считаю, что и без доброты - тоже!

Владимир Аркадьевич, замешаны только российские актеры? Может, еще и белорусские?

Владимир Краснопольский, кинорежиссёр:

Мы приезжаем в Беларусь не просто так. Мы снимаем белорусских актёров. Мы снимали много белорусских актёров в фильме «Мессинг», в фильме «Женить миллионера». Картина «Дом с лилиями». Мы снимали ее на Украине. Очень прекрасная актриса Даша Баранова. Великолепно снялась. В ней раскрылись какие-то новые качества. Сейчас у нас снимаются много белорусских атёров. Знаете, очень хорошие, добрые люди…

Вы сейчас не работаете со своим братом, с которым Вы были всю жизнь - Валерием Ивановичем Усковым. Как без него: тяжело, или уже привычно?

Владимир Краснопольский, кинорежиссёр:

Мы накопили огромный опыт работы в кинематографе. Мы с ним проработали, начиная с 1962 года по 2000. То есть это почти сорок лет. А потом, когда стало трудно искать хорошие сценарии, у нас появилась различная тяга к той или иной теме. И Валерий, и я снимаем картины о людях чисто психологического плана. Но стоять вдвоем у камеры - не совсем ловко. Усков уже накопил огромный опыт и по-своему видит каждый кадр. Раньше мы все это заранее оговаривали, один работал на монтаже или снимал натуру, второй в павильоне сидел… Во-первых, это было и быстрее и взаимовыгодно… Например, он мне звонит на натуру и говорит: «Вот при монтаже, здесь не хватает одного плана. Нужно доснять…». Я там что-то доснимаю. Или наоборот, я ему говорю: «Здесь нужно что-то добавить…». Он доснимал. Сейчас стало больше ответственности. И самое интересное, сейчас ответственность появилась друг перед другом. Еще большая, чем раньше. Раньше у нас был лучший совет, когда я смотрел его отснятый материал, а он - мой, чтобы потом соединить вместе. А сейчас мы в титрах оставили две фамилии. И оба понимаем, что если он сделает плохой фильм, то я пострадаю, а если я сделаю плохой фильм, то он. Мы боремся за качество, чтобы каждый был удовлетворен работой другого.

Владимир Аркадьевич, Вы и Ваш брат стали родоначальниками жанра многосерийного телевизионного кино. Сейчас же современные сериалы очень часто в низкопробном виде. Вы же по-прежнему делаете качественный продукт. Это стало уже классикой. Вам за других режиссёров не обидно?

Владимир Краснопольский, кинорежиссёр:

Здесь нужно многогранно подходить. Но я помню времена, когда жена продавала свою шикарную шубу, свои вещи, потому что по два-три года не было работы. Сейчас же, слава Богу, мы работой обеспечены, и за нами ходят следом продюсеры и сценаристы, чтобы мы снимали картины, потому что не побоюсь этого слова «Качество есть!». А почему качество? Потому что мы не хватаем сценарии, которые предлагают. Ну, вы представляете какие горы приходят?! Можно брать и снимать, найти деньги, а здесь есть люди, которые дают деньги на кино… Но картина получается такая, что люди ее не смотрят. Если рейтинг хороший - тебя приглашают в работу. Если низкий… Ну, кто тебя второй раз возьмёт?!



Я создавал каждую картину, чтобы она несла заряд: «Ради чего?». Мне мало того, чтобы был интересен сам съёмочный процесс и чтобы в фильме звучала хорошая музыка. Мне важно найти это «зернышко» : «Ради чего?»… Многие называли, что «у Вас светлая грусть в кино», а это дорогого стоит. Сейчас у нас есть монолог актрисы, которая говорит о просветах в небе: «Ты смотришь в небо - тучи, тучи… Ветер дует. Но ты смотришь и ждёшь, когда же появится солнышко, когда же будет просвет. И когда появляется свет, ты уверен, что будет новый этап в жизни».

В чём секрет жизнерадостности, Вашего физического здоровья?

Владимир Краснопольский, кинорежиссёр:

Секрет: просто любить жизнь. Хочется больше видеть вокруг себя прекрасного. И конечно же, ощущать рядом своих родных и близких...