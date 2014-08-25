Оскароносный режиссер Ричард Аттенборо скончался в доме для престарелых в Великобритании

Новости Великобритании. Актер, режиссер, продюсер Ричард Аттенборо скончался в возрасте 90 лет. Через пять дней мужчина отпраздновал бы 91-й день рождения.

Последний год обладатель премии «Оскар» и «Золотой глобус» провел со своей супругой в доме для престарелых.

Ричард Аттенборо практически не вставал. После падения с лестницы шесть лет назад он вынужден был передвигаться в инвалидном кресле.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Его игра в фильме «Скала Брайтон» была великолепна, а его режиссерская работа в фильме «Ганди» была потрясающей – Ричард Аттенборо был одним из великих в мире кино.

Ричард Аттенборо начал карьеру более 60 лет назад. Самый большой успех – за постановку и продюсирование биографической ленты «Ганди» – пришел в 1982 году. Фильм завоевал 8 статуэток «Оскар» (смотрите видео).

Аттенборо является обладателем трех премий «Золотой глобус» и пяти премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Он снялся в нескольких десятках фильмов, самые известные из которых «Великий побег» и «Парк юрского периода».

В 1967 году Аттенборо был произведен в командоры ордена Британской империи, а в 1976 году получил рыцарское звание.

А в 1993 году был удостоен титула пожизненного титула барона.

Кроме того, Ричард Аттенборо носил почетное звание пожизненного президента футбольного клуба «Челси».