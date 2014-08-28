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Брэд Питт и Анджелина Джоли вступили в официальный брак в субботу, 23 августа, во Франции

28 августа 2014 13:27
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Новости Франции. Этой свадьбы поклонники ждали, казалось, вечно. Журналисты с периодичностью раз в год женили Питта на Джоли. Но каждый раз появлялись опровержения.

Ровно неделю назад психоаналитик Брэда Питта, 54-летний Рон Бард в сенсационном интервью Daily Mail рассказал, что Питт остается с Джоли из-за детей.

Со слов психоаналитика, Питт все еще любит бывшую супругу Дженнифер Энистон.

Пока весь мир гадал, почему Рон Бард решил пролить свет на отношения Джоли и Питта именно сейчас, одна из самых красивых пар Голливуда тихо, без лишних глаз, узаконила свои отношения.

Торжественное событие состоялось во Франции, в небольшой часовне в частном поместье в кругу членов семьи и друзей.

Как пишет Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря молодоженов, 50-летний Питт и 39-летняя Джоли получили свидетельство о браке от калифорнийского судьи, который и провел церемонию.

Джоли и Питт познакомились на съемочной площадке «Мистер и миссис Смит» в 2004 году (смотрите видео).

И, как вспоминает режиссер картины, не сразу нашли общий язык: «они вели себя как скорпионы в банке». Кстати, по сценарию герои Джоли и Питта женятся! Смотрите фото!

Анджелина Джоли, голливудская актриса:
Брэд мне показался высокомерным и заносчивым. А я ему так точно – чокнутой истеричкой.

Питт и Джоли вместе уже 10 лет, несмотря ни на что.

Анджелина не только невероятно сильный человек, она и счастливая мама: у нее шестеро детей, трое из которых приемные. Трое родных детей родились от Брэда Питта. Неизвестно, откуда взялись такие аргументы, но психоаналитик Бард утверждает, что у Джоли и Питта еще будут дети, и как минимум трое.

По информации BuzzFeed, Джоли шла к алтарю в сопровождении своих старших сыновей Мэддокса и Пакса, дочери Захара и Вивьен бросали лепестки цветов, а сын Нокс и дочь Шайло держали кольца.

# Фотофакт # Кино # Анджелина Джоли # Звезды

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