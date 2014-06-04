Сегодня, 4 июня, Анджелине Джоли, актрисе и матери шестерых детей, исполнилось 39 лет

Новости США. Актрисе, режиссеру и послу доброй воли ООН сегодня, 4 июня, исполняется 39 лет!

На счету Анджелины Джоли 35 фильмов и три «Оскара».

Прошлый год был непростым как для актрисы, так и для всей ее семьи. Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез.

Весной 2013 года, когда Анджелина сделала сенсационное признание: «Я удалила грудь», Брэд Питт поддержал ее решение.

Джоли неоднократно подчеркнула, что на серьёзный шаг ее толкнула любовь к супругу Брэду Питту и шестерым детям. 11-летний Мэддокс, 9-летний Пакс, 8-летняя Захара, 6-летняя Шайло и 4-летние близнецы Вивьен и Нокс, наверняка, когда подрастут, смогут по достоинству оценить поступок своей матери.

Брэд Питт, голливудский актёр:

Энджи принимала это тяжелое решение буквально у меня на глазах. Я был свидетелем всего этого... Я считаю поступок Энджи и других женщин, которые решились на это, героическим. Я благодарю нашу команду врачей за заботу и внимание. Все, что я хочу на данный момент, чтобы у Анджелины и у наших детей была долгая, счастливая и... здоровая жизнь.

Они познакомились на съемочной площадке «Мистер и миссис Смит» в 2004 году. И, как вспоминает режиссер картины, не сразу нашли общий язык: «они вели себя как скорпионы в банке».

Анджелина Джоли, голливудская актриса:

Брэд мне показался высокомерным и заносчивым. А ему так точно, – чокнутой истеричкой.

Питт и Джоли вместе уже 10 лет, несмотря ни на что.

Анджелина не только невероятно сильный человек, она и счастливая мама: у нее шесть детей, трое из которых приемные. Трое родных детей родились от Брэда Питта.

Анжелина Джоли постоянно возглавляет всевозможные рейтинги красавиц.

Она – одна из самых востребованных актрис Голливуда. Ее выход в свет никогда не обходится без внимания прессы. Ее стиль, манеры, макияж копируют сотни девушек и женщин по всему миру.

В макияже голливудская красавица делает ставку на максимальную естественность. Ее секретное оружие – совершенный тон кожи без намека на использование пудры или тональной основы. Хотите выглядеть как Анджелина Джоли?

Кожа Анджелины Джоли выглядит так, словно ее не касались руки визажиста, поэтому будьте внимательны при выборе и нанесении тонального крема. Обо всех секретах вы узнаете из видео.