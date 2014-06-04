Джонни Депп и Эмбер Херд сыграют свадьбу осенью

Новости США. О помолвке голливудского актера Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд стало известно в начале этого года.

Поклонники и пресса думали-гадали, когда пара сыграет свадьбу. Сами влюбленные от комментариев воздерживаются.

На днях отец 28-летней Эмбер Херд прокомментировал свадьбу дочери и поведал некоторые секреты предстоящего события.

Дэвид, отец Эмбер Херд (в интервью Daily Mail):

Сейчас они оба очень заняты. Джонни и Эмбер работают над новыми фильмами. Они еще не назначили точную дату, но не хотят откладывать церемонию в дальний ящик. Скорее всего, они поженятся этой осенью».

Напомним, Джонни и Эмбер познакомились на съемках «Ромового дневника» и через два месяца начали встречаться.

На премьеру киноленты Депп и Херд пришли уже вместе, держась за руки. Фанаты актера недоумевали: как Джонни бросит Ванессу Паради с двумя детьми после совместных 14 лет?!

Но вскоре все встало на свои места: Паради и Депп официально расторгли отношения.

Впрочем, бисексуалка Херд также была не свободна. Она встречалась с девушкой-фотографом Тасей Ван Ри, с которой после встречи с Деппом, ей пришлось расстаться.

Джонни Депп – один из самых высокооплачиваемых актеров современности.

Хотя актерской карьеры в жизни Деппа могло и не быть. Кумир миллионов в школе вел себя отвратительно. Курил и был отчислен в 15. Сразу после этого вступил в рок-группу. Смотрите видео!