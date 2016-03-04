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Парень тайно женился на другой, пока его девушка рожала

04 марта 2016 13:14
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Новости Великобритании. Чем руководствовался молодой человек непонятно.

24-летняя Хизер МакГиллион работала аниматором в Доминикане и там встретила Адониса Родригеса. Это была любовь, по признанию девушки, с первого взгляда. 

Парень тайно женился на другой, пока его девушка рожала-1

Их отношения продлились год, девушка забеременела и приняла решение отправиться рожать на родину в Шотландию. Родригесу визу не дали. И девушка уехала домой одна.

Пара решила воссоединиться после рождения ребенка.

Через несколько дней после рождения малыша Хизер МакГиллион получила сообщение в социальной сети. Один из друзей прислал фотографии со свадьбы ее любимого человека.

Хизер МакГиллион:
Я чувствовала себя так, будто меня сбил автобус. Адонис обнимал другую женщину, и она была в свадебном платье. Мы были разлучены всего на несколько недель, и я не думаю, что он бы успел встретить кого-то и сделать предложение менее, чем за месяц. 

Парень тайно женился на другой, пока его девушка рожала-4

Хизер пересматривала фотографии по кругу и не верила своим глазам. Она была знакома с девушкой, нынешней женой Родригеса. Это была 31-летняя туристка из Германии по имени Джулия. Год назад женщина приезжала в отель, где работали Родригес и Хизер.

В какой-то момент Родригес добавил ее в друзья в социальной сети.

Хизер МакГиллион:
Мне не понравилось, что они переписываются. Но в переписке не было сексуального подтекста. Адонис заверил меня, что между ними ничего нет, и когда я узнала, что беременна, я забыла обо всём этом.

За свой поступок Родригесу пришлось ответить. Правда, мысли молодого человека путались, и аргументы мало походили на правду. Мужчина говорил, что женился на другой из чувства вины.

Несмотря на произошедшие события в жизни, Хизер вернулась в Доминиканскую Республику и позволяет Родригесу видеться с сыном. 

# Фотофакт # Кино # Брак и семья # Хизер МакГиллион

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