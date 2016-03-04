Парень тайно женился на другой, пока его девушка рожала

24-летняя Хизер МакГиллион работала аниматором в Доминикане и там встретила Адониса Родригеса. Это была любовь, по признанию девушки, с первого взгляда.

Их отношения продлились год, девушка забеременела и приняла решение отправиться рожать на родину в Шотландию. Родригесу визу не дали. И девушка уехала домой одна.

Пара решила воссоединиться после рождения ребенка.

Через несколько дней после рождения малыша Хизер МакГиллион получила сообщение в социальной сети. Один из друзей прислал фотографии со свадьбы ее любимого человека.

Хизер МакГиллион:

Я чувствовала себя так, будто меня сбил автобус. Адонис обнимал другую женщину, и она была в свадебном платье. Мы были разлучены всего на несколько недель, и я не думаю, что он бы успел встретить кого-то и сделать предложение менее, чем за месяц.