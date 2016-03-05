Почему Польша меняется, а ее Болеки—нет...

Темперамент у поляков, как известно, взрывной, словно и не в умеренном климате они отстроили себе государство. «Христос среди народов», как они себя называют, умеет страдать горько и живописно, со вкусом и удовольствием: вот, теперь поводом к таким страданиям стал Лех Валенса — отец нации и нобелевский лауреат.

Когда режиссер Анджей Вайда был еще большим художником, он спел киногимн «человеку из железа». Герой знаменитого фильма даже был сделан, скорее, из нержавейки: житейские мерзости не оставляли на его медальном образе грязно-рыжего следа, из любых передряг он выходил, будучи еще более светел и ясен. Понятно, 70-е — это эпоха простых психологических схем, одномерных героев и прямолинейной романтики.

Вайда снимал житие святого, но и без фильма папу польской свободы полагалось считать непогрешимым — Лех Валенса был политически канонизирован еще при жизни. Правда, четверть века тому назад появились сведения, что он сотрудничал с госбезопасностью, но железный Лех только отмахивался.

Лех Валенса, экс-президент Польши:

Мне многие говорили: да не спорь с ними, это дегенераты! Но мне важна была не чистота рук, но успех! Победа—вот лучшая защитница моей репутации!

В прошлом году власти конфисковали архив генерала Кищака—министра внутренних дел 30-летней давности. Жена умершего недавно генерала пыталась продать компромат, накопленный мужем — тысячи страниц и, с учетом взрывного потенциала, гигатонны политического динамита. Среди бумаг Кищака нашлись такие, которые заставили прогрессивную публику утопить лицо в ладонях — скрывая стыд и рыдания.

Лукаш Камински, директор польского института национальной памяти:

В персональную папку помещена записка, написанная от руки: подписана она — «Лех Валенс, Болек». В той же папке содержатся расписки в получении денежных сумм. В досье информанта, содержащем 279 подразделов, содержится множество рапортов, подписанных Болек, а также отчетов о встречах с сексотом по кличке Болек. Некоторые из этих рапортов Болека написаны от руки. Относятся эти документы к периоду между 70 и 76 годами.

По правде говоря, тут речь о восточноевропейском феномене: в Штатах, к примеру, сотрудничать с ФБР брезгует только мафия, а в Англии быть агентом МИ-5 или МИ-6 означает, что про вас, возможно, будут снимать восторженные фильмы.

Ни методами, ни целями социалистические внутренние разведки от капиталистических никогда не отличались — занимались защитой государства любыми средствами. Тем не менее, здесь как с авто: владеть «Полонезом» и «Трабантом» - повод для стыда, хотя у них те же четыре колеса, что и у «Лорен-Дитриха». Валенса уже не отрицает, что какие-то бумаги, марающие святость, он подписывал, но не всерьез и не на самом деле.

Лех Валенса, экс-президент Польши:

Я выбрал свой путь. Мне приходилось договариваться с самыми разными людьми, но в итоге я одержал победу! Были те, кто говорил: правительство провалилось, ситуация ужасна, надо брать власть, ни на кого внимания не обращая. Но путь переговоров, компромиссов, споров позволил добиться максимально возможного результата. Если бы мы пошли другим путем, все кончилось бы войной, как в Украине.

«Не всерьез» и «не на самом деле» - может, конечно, и так: даром, что ли, он — Болек, хотя и сексот. Валенса уверяет, что подписал лишь обязательство о сотрудничестве, да и то—уж очень жалостливо его просил некий знакомый, которому «железный Лех», махнув рукой, решил спасти карьеру.

Но в Польше эта история вызвала общенациональное потрясение: тысячи и тысячи граждан вышли в прошлые выходные на улицы Варшавы, чтобы сказать — «Не может быть!».

Нет, все эти сотни расписок и рапортов — они невзаправдашние, они плод фантазии злонамеренных мультипликаторов, которые и Болека нарисовали, и бумаги его подделали. Пыл кажется странным: и социалистической Польши четверть века нет, и Валенса уже 20 лет всего лишь многоуважаемый шкаф.

Надо понимать, впрочем: не Валенсу защищают поляки, а свои иллюзии.

Из 6 последних президентов страны, только погибший Качинский и нынешний Дуда с «безпекой» не в тесных отношениях не состояли. Квасьневский, Коморовский, Валенса сотрудничали с СБ, а на Ярузельского работала сама госбезопасность.

Выходит, демократическую Польшу просто сконструировали те, кого сейчас принято фанатично ненавидеть. Все свободы и, главное, принципы раздела собственности — они оттуда, из «Службы безпеченьства».

В 80-е, в Москве и Варшаве, а также по соцлагерю, со всеми остановками, планировались реформы, бархатные революции, реставрации, реституции. Оттуда — все нынешние горести и прелести, из аналитических отделов национальных разведок.

В этом смысле, современная Польша, четвертая Речь Посполитая, есть прямая, законная и естественная наследница Речи Посполитой 3-ей, социалистической. Вон, даже и Болек тут — хотя и повзрослел, обзавелся седыми усами, но остался таким же круглощеким.