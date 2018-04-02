«Не Белоруссия, а Беларусь». 11-летняя Настя Ванеева поправила Максима Галкина

Новости Беларуси. В популярной телевизионной программе «Лучше всех» 11-летняя школьница из Сморгони поправила Максима Галкина.

Настя Ванеева принимала участие в программе, играя на цимбалах. Во время представления девочки Галкин произнёс «из Белоруссии», на что незамедлительно получил ответ «из Беларуси».

Слова девочки вызвали одобрение в социальных сетях.

«Было приятно, что не постеснялась девочка поправить «Беларусь» вместо «Белоруссии». Меня, как белоруску, это жутко раздражает. Это как коверкать, например, имя человека»,

«Какая же умничка Настя Ванеева!»,

«Правильный только один вариант – Беларусь и никак иначе!﻿»,

Позже ведущий попытался представить девочку по-другому и сказал «прекрасная девочка из Сморгони», сделав ударение на первое «о». Настя вновь поправила, ударение падает на второе «о». В итоге Максим и Анастасия сошлись на варианте «из Сморгони, что в соседнем государстве находится».

Маленькие белорусы – нередкие гости в подобных телевизионных проектах. Несколько лет назад фурор на шоу «Лучше всех» произвела маленькая жительница Бреста.