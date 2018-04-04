Главная премьера весны. До 2020 года планируется выход еще 30 серий мультфильма «Возвращение в Простоквашино»

Новости России. Первую серию продолжения любимого всеми мультфильма о Дяде Федоре представила студия «Союзмультфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создатели посвятили ее памяти Олега Табакова, который ушел из жизни 12 марта. В предыдущих картинах актер озвучивал Кота Матроскина, теперь персонаж говорит голосом его сына Антона Табакова.

Реакция сети на первую серию продолжения Простоквашино (читать далее).

Только за первые часы после публикации «Возвращение в Простоквашино» посмотрели свыше 5 миллионов человек. До 2020 года планируется выход еще 30 эпизодов о современной жизни семьи главного героя.