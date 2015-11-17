Дэниел Крэйг снимется еще в одном фильме о Джеймсе Бонде

Новости США. Сердцеед Дэниел Крэйг, снявшийся в последних четырех сериях «Бондианы», появится на экранах в роли суперагента еще раз.
Продюсеры фильма официально объявили, что Крэйг сыграет агента 007 и в 5-ой части картины.
По сути, такое решение дает создателям фильма время, чтобы решить, кто же будет следующим актером на эту роль.
По мнению самого Крэйга, с ролью отлично справится 22-летний вокалист поп-группы One Direction Найл Хоран.
Дэниел Крэйг (изданию People):
На мой взгляд, Хоран идеально подошел бы для этой роли. Во время съемок в фильмах о Джеймсе Бонде моей главной задачей было сделать своего персонажа максимально ярким и запоминающимся. Желаю Хорану того же самого.
Возможными кандидатами на роль следующего агента 007 являются Дэмиэн Льюис, Том Харди и Идрис Эльба.
Мировая премьера картины «007:Спектр» состоялась 26 октября, и все указывает на то, что она будет не менее успешной, чем предыдущие части фильма. Тем более, что в первую неделю показов «007:Спектр» собрал в британском прокате более 62 млн долларов, сообщает газета The Mirror.
Джефф Келли, специалист по маркетингу кино (США):
Цифры уже очень впечатляющие. Фильм уже посмотрело множество человек, и мы считаем, что к концу показа фильм посмотрит рекордное количество человек. Люди хотят посмотреть на взрывы и драки, которых в избытке в этой картине.
Фото: Дэниел Крэйг с женой
Актер, женатый на британской актрисе Рэйчел Вайс, заменил Пирса Броснана на роли агента 007 в 2006 году. Дебютным для него стал фильм «Казино «Рояль».
Дэниел Крэйг о роли Джеймса Бонда, карьере и успехе – в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».
Перевод: Лилия Соломенкова