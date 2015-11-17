Дэниел Крэйг снимется еще в одном фильме о Джеймсе Бонде

Новости США. Сердцеед Дэниел Крэйг, снявшийся в последних четырех сериях «Бондианы», появится на экранах в роли суперагента еще раз.

Продюсеры фильма официально объявили, что Крэйг сыграет агента 007 и в 5-ой части картины.

По сути, такое решение дает создателям фильма время, чтобы решить, кто же будет следующим актером на эту роль.

По мнению самого Крэйга, с ролью отлично справится 22-летний вокалист поп-группы One Direction Найл Хоран.

Дэниел Крэйг (изданию People):

На мой взгляд, Хоран идеально подошел бы для этой роли. Во время съемок в фильмах о Джеймсе Бонде моей главной задачей было сделать своего персонажа максимально ярким и запоминающимся. Желаю Хорану того же самого.