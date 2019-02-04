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Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы

04 февраля 2019 08:46
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Новости России. Пожар в центре Москвы унёс жизни 4-х человек. Пламя вспыхнуло в доме на Никитском бульваре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Строение относится к объектам культурного наследия. Огонь мгновенно распространился по старому зданию.

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Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Ему был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение заняло около 3 часов.

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Пожарным удалось спасти 40 человек. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания.

# Пожар в доме # Фотофакт

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