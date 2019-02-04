Сильный пожар вспыхнул в центре Москвы

Новости России. Пожар в центре Москвы унёс жизни 4-х человек. Пламя вспыхнуло в доме на Никитском бульваре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Пожар в центре Москвы унёс жизни 4-х человек. Пламя вспыхнуло в доме на Никитском бульваре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строение относится к объектам культурного наследия. Огонь мгновенно распространился по старому зданию.
Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Ему был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение заняло около 3 часов.
Пожарным удалось спасти 40 человек. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания.