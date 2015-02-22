Оскар: самые яркие образы актрис превратили в печенье (фотофакт)

Новости США. 22 февраля в Лос-Анджелесе пройдет вручение одной из самых престижных кинопремий мира – «Оскар». Это событие с нетерпением ждут и актеры, и режиссеры, и зрители по всему миру.

Пока одни пересматривают фильмы-номинанты, другие гадают, в каких нарядах предстанут всенародные любимцы на красной ковровой дорожке в назначенный день и час.

Номинантки, кстати, зачастую выбирают непредсказуемые наряды.

Платья достаются красавицам бесплатно. С появлением социальных сетей наметилась традиция: уже минуту после появления звезды на дорожке раздаются звонки – покупатель готов купить платье прямо сейчас, не пожалев и 50 тысяч долларов за наряд. «Оскар» видал случаи, когда платье снимали с актрисы сразу же после церемонии и незамедлительно передавали покупателю.



Дженсен Чан, знаменитый шеф-повар и один из руководителей Международного кулинарного центра, несколько дней назад предложил для модниц альтернативный вариант. Вместо платья приобрести целый образ кинодивы, правда, съедобный.

С помощью теста и красителей Дженсен воплотил самые известные образы актрис с кинопремии «Оскар».

Анджелина Джоли, Риз Уизерспун, Джулия Робертс, Николь Кидман, Люпита Нионго, Холли Берри, Мишель Уильямс и Пенелопа Крус. Над каждым печеньем кулинар трудился по 8 часов.



Дженсен постарался максимально точно передать не только особенности туалетов, но и украшения, прически и даже позы знаменитостей. На сайте Международного кулинарного центра опубликовали ролик, в котором съедобные копии актрис блистают на красной дорожке (смотрите видео).