20-летняя обезьяна Кристалл получила «Оскар» за вклад в кинематограф

Новости США. На неделе в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Оскаров» для животных.

Обезьянке Кристалл досталась статуэтка в номинации «за вклад в кинематограф».

Кристалл пришла в розовом платье и жемчужном ожерелье. Судя по всему, награде она очень обрадовалась: обезьяна позировала фотографам и с энтузиазмом размахивала статуэткой над головой.



Кристалл снялась в 25 фильмах, среди которых «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Мальчишник в Вегасе». В сериале «Ветеринарная клиника» гонорар Кристалл составил 12 тысяч долларов за эпизод.

В кино эта обезьяна снимается вот уже 18 лет.

Отметим, «Оскары» для животных вручались в шестой раз.