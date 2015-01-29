Джонни Депп: На меня напала чупакабра, в итоге я сбросил чудовище с 23-го этажа

Новости Японии. Джонни Депп не пришел на пресс-конференцию в Токио, сославшись на то, что его атаковала чупакабра прямо в гостиничном номере.

Со слов звезды Голливуда, пока встречи с ним ждали более двухсот журналистов, он мужественно отбивался от чудовища.

На следующий день, когда пресс-конференция все же состоялась, голливудский актер в подробностях описал, как он боролся с чупакаброй.



Джонни Депп:

Вчера утром на меня напала чупакабра. Это редкое животное, которое видели несколько раз за всю историю. Оно хотело высосать мою кровь, я боролся с ним несколько часов. Вероятно, чупакабра каким-то образом спряталась в моем чемодане. В итоге я сбросил чудовище с 23-го этажа. Поздравляю вас, господа, больше мы его не увидим!

Журналисты встретили рассказ Деппа громким смехом. Опоздание актеру, конечно, простили, лишь уточнив то, что он странного съел или выпил накануне.

Шутка ли или он всерьез?



Впрочем, как показывает практика, даже самые честные люди иногда становятся сказочниками. Поводы найдутся. И опоздание, скажем, на работу или на важную встречу – один из них. Если некоторые отделываются плохим самочувствием и проблемой с домашним питомцем, то объяснительные других похожи на фрагменты из сказок: «Приснился страшный сон, и я боялся выйти на улицу», «Опоздал на полчаса, потому что мы все равно до 10 ничего не делаем». Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания, их стоит, и услышать, и увидеть. Подробности – в нашем сюжете.