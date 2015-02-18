Актер Александр Домогаров едва не сгорел на съемках сериала

Новости России. Во время съемок многосерийного фильма «Господа-товарищи» Александр Домогаров от дублеров отказался. И, как сообщает российская пресса, это решение могло стоить актеру жизни.

По сюжету героя Домогарова запирают в сарае, который потом поджигают.

Super.ru, российское издание:

Знаменитый «гардемарин», на счету которого около ста ролей в кино, в очередной раз продемонстрировал на съемочной площадке высокий профессионализм, наотрез отказавшись от дублера. Так, в одной из сцен его героя запирают в сарае, который затем поджигают. Рискуя собственной жизнью, 51-летний артист, с трудом уворачиваясь от языков пламени, героически отыграл эпизод в клубах едкого дыма, пока не прозвучала команда «Стоп. Снято!».

Исторический детектив с элементами мистики повествует о криминальных событиях, которые происходят в Москве после Октябрьской революции.

По словам создателей, зрители увидят захватывающее зрелище: с перестрелками, погонями и опасными трюками.

На съемочной площадке, как правило, актерам уготовано множество сюрпризов. И не всегда приятных.

Так, например, во время съемок «Особенностей национальной охоты» медведь обидел актера Стругачева.

По сценарию охотники должны были завалить кабана. Режиссер Александр Рогожкин считал, если настоящая охота, то обязательно на кабана, но специалисты отговорили режиссера, так как кабан дрессуре не поддается и на съемках с ним было бы не справиться. Тогда кабана пришлось заменить на медведя. Рогожкин требовал крупного. Мишку звали Борей. Он как и многие его коллеги в 90-е годы зарабатывал деньги – дарил свою добродушную улыбку, фотографируясь с иностранцами. За этим занятием его и нашли на улицах Петербурга ассистенты съемочной группы, актеры мишку полюбили, но предпочитали держаться подальше. И все-таки без жертв не обошлось. Подробности вы узнаете из видео.