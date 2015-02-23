Оскар-2015. Ведущий Нил Патрик Харрис вел церемонию в белье: публика в шоке

Новости США. Еще в начале церемонии вручения «Оскаров» ведущий шоу, актер Нил Патрик Харрис, пообещал, что зрителей ждет грандиозное шоу и масса сюрпризов. И не соврал.

Сначала Нил появился на красной дорожке со своим мужем, актером Дэвидом Барткой, с котором сочетался браком в 2011-м году. Напомним, у пары уже двое детишек.

Во время церемонии Нил Патрик пел, показывал фокусы. В какой-то момент ведущий пропал. Гости церемонии уже начали волноваться.

В итоге на экране появилась картинка: дверь гримерки якобы захлопнулась, и Патрику пришлось проследовать на сцену как есть – в нижнем белье и ботинках. Публика оценила смелость и отличную физическую форму актера. Правда, не все сочли шутку удачной.

Объявив номинацию, Нил Патрик Харрис скрылся за кулисы. А во время следующего вручения, актер был уже в костюме.

«Актерство – благородная профессия»,– так ведущий объяснил свои действия. Кстати, это цитата из оскаровского лауреата, фильма «Бёрдмэна».

Напомним, прошлогоднюю церемонию назвали «Оскаром в стиле фаст-фуд» и признали самой веселой церемонией вручения кинопремии за всю историю ее существования.

Кадры, на которых изображены звезды Голливуда, Брэд Питт, Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, жующие пиццу, облетели многие мировые СМИ. Без внимания не осталась ни пицца, ни ее разносчик.

Пожалуй, самым памятным моментом «Оскара-2014» стало селфи, сделанное ведущей церемонии Элен Дедженерес с голливудским звездами. Она хотела сфотографироваться вместе с Мерил Стрип, но скоро вокруг нее собралась уже маленькая толпа звезд первой величины. Снимок уже вошел в историю Twitter, как самый популярный ретвит в истории социальной сети.