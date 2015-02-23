Прямой эфир

Оскар-2015. Образы звезд на красной ковровой дорожке

23 февраля 2015 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Лос-Анджелесе состоялась 87-я церемония вручения премий Академии кинематографических искусств и наук.

Знаменитости в этом году, как один, остановили свой выбор на стильных и элегантных нарядах. Ни для кого не секрет, что оскаровское дефиле во многом диктует моду. Голливудские актрисы ставку в этом году сделали в основном на черное и белое.

Модные дома традиционно борются за возможность одеть знаменитостей в платья из своих последних коллекций. В этом год бренду Versace удалось заполучить Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон, Chanel – Киру Найтли и Джулианну Мур, Elie Saab – Дженнифер Лопес.

Кто и чем кормил звезд после церемонии награждения? Читайте здесь.

Гости церемонии и журналисты лучший нарядом церемонии между собой назвали платье Люпиты Ньонго. Ее платье, расшитое 6 тысячами жемчужин, еще долго не будет давать покоя модницам.

За два часа до начала церемонии в Лос-Анджелесе начался проливной дождь, грозящийся испортить прически звезд. К счастью, светское мероприятие года сорвано не было. Звезд спасли обычные зонтики.

# Оскар # Фотофакт # Кино # Джулианна Мур

Другие новости рубрики

Все новости
Оскар-2015. Фильм-трагикомедия «Бёрдмэн» мексиканского режиссера Иньярриту назван лучшим
23 февраля 2015 06:10

Оскар-2015. Фильм-трагикомедия «Бёрдмэн» мексиканского режиссера Иньярриту назван лучшим

Лобстеры, камбала с апельсинами, суп из пастернака: чем накормят гостей и победителей «Оскара 2015»
22 февраля 2015 18:40

Лобстеры, камбала с апельсинами, суп из пастернака: чем накормят гостей и победителей «Оскара 2015»

Кэмерон Диаз дважды получила «Золотую малину» как худшая актриса, «Спасти рождество» – худший фильм
22 февраля 2015 13:20

Кэмерон Диаз дважды получила «Золотую малину» как худшая актриса, «Спасти рождество» – худший фильм