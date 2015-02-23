Оскар-2015. Образы звезд на красной ковровой дорожке

Новости США. В Лос-Анджелесе состоялась 87-я церемония вручения премий Академии кинематографических искусств и наук.



Знаменитости в этом году, как один, остановили свой выбор на стильных и элегантных нарядах. Ни для кого не секрет, что оскаровское дефиле во многом диктует моду. Голливудские актрисы ставку в этом году сделали в основном на черное и белое.

Модные дома традиционно борются за возможность одеть знаменитостей в платья из своих последних коллекций. В этом год бренду Versace удалось заполучить Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон, Chanel – Киру Найтли и Джулианну Мур, Elie Saab – Дженнифер Лопес.

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Гости церемонии и журналисты лучший нарядом церемонии между собой назвали платье Люпиты Ньонго. Ее платье, расшитое 6 тысячами жемчужин, еще долго не будет давать покоя модницам.



За два часа до начала церемонии в Лос-Анджелесе начался проливной дождь, грозящийся испортить прически звезд. К счастью, светское мероприятие года сорвано не было. Звезд спасли обычные зонтики.