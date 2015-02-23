Оскар-2015. Фильм-трагикомедия «Бёрдмэн» мексиканского режиссера Иньярриту назван лучшим

Новости США. Фильм-трагикомедия «Бёрдмэн», повествующая о судьбе некогда известного актера, который готовится сыграть роль в бродвейской постановке, был представлен в девяти номинациях.

Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский режиссер:

Я хочу поблагодарить всех своих соотечественников, мексиканцев, мы заслуживаем того, чтобы построить достойное правительство.

За награду в самой престижной категории «лучшая картина» боролись восемь картин: «Бёрдмэн», «Отель "Гранд Будапешт», «Игра в имитацию», «Американский снайпер», «Отрочество», «Вселенная Стивена Хокинга», «Сельма» и «Одержимость».

Американские киноакадемики назвали мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту лучшим и в номинации «режиссер года».

Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский режиссер:

Для того чтобы кто-то выиграл, надо чтобы кто-то проиграл, но парадокс в том, что настоящее искусство нельзя судить, нас будет судить время.

«Оскар» в номинации «лучший актер» достался британцу Эдди Редмэйну за роль ученого-физика в картине «Вселенная Стивена Хокинга».

Соперниками Редмэйна в этой категории стали Бенедикт Камбербэтч (роль математика Алана Тьюринга в фильме «Игра в имитацию»), Майкл Китон («Бёрдмэн»), Стив Карелл («Охотник на лис») и Брэдли Купер («Американский снайпер»).



Для Эдди награда стала полной неожиданностью: фаворитами гонки считались Китон и Купер.

Эдди Редмэйн, британский актер:

Я полностью понимаю, что я счастливчик.

Лучшей актрисой стала Джулианна Мур за роль в фильме «Все еще Элис».

В этой номинации также были представлены Риз Уизерспун («Дикая»), Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга») и Марион Котийяр («Два дня, одна ночь»).

Букмекеры и пресса еще в начале февраля сошлись во мнении: Джулианне Мур в этот раз нет равных. Актриса, исполнившая роль больной Альцгеймером профессора лингвистики Элис Хаулэнд, уже собрала множество наград.



Джулианна Мур, американская актриса:

Я читала статью, что получение «Оскара» продлевает жизнь на пять лет. Я очень этому рада, потому что мой муж моложе меня на 5 лет!

Лучшими актерами второго плана кинокритики признали Джей Кей Симмонса и Патрицию Аркетт.

Аркетт, как и предполагали кинокритики, обошла Киру Найтли («Игра в имитацию»), Эмму Стоун («Бердмэн»), Лору Дерн («Дикая») и Мэрил Стрип («Чем дальше в лес»). Патриция сыграла Оливию Эванс, одинокую маму двоих детей в «Отрочестве». Фильм, кстати, непрерывно снимался на протяжении 12 лет.



Джей Кей Симмонс получил статуэтку за работу в фильме «Одержимость». Ранее в аналогичной категории актер собрал все возможные кинопремии: от «Золотого глобуса» до BAFTA.

Рекордсменом по количеству наград в этом году стал фильм «Отель «Гранд Будапешт» – он получил четыре золотые статуэтки в номинациях «Лучший костюм», «Лучший грим и прически», «Лучший художник-постановщик» и «Лучшая музыка к фильму».

Премий за лучший звук и звуковой монтаж удостоились ленты «Одержимость» и «Американский снайпер». Приз за лучшие визуальные эффекты, ожидаемо для всех, получил «Интерстеллар».

Лучшим оператором года признан Эммануэль Любецки за работу над картиной «Бердмэн». Кстати, в 2014 году он уже получил «Оскар» за фильм «Гравитация».

«Оскар» за лучший иностранный фильм «Ида» достался польскому режиссеру Павлу Павликовскому.

Это фильм о девушке, узнавшей, что ее родителей-евреев во время Второй мировой убили поляки. На родине картину приняли неоднозначно: польские националисты обвинили режиссера в очернении истории страны.

В номинации были представлены российский «Левиафан» Андрея Звягинцева, эстонская картина «Мандарины» Зазы Урушадзе, фильм мавританского режиссера Абдеррахмана Сисако «Тимбукту» и «Дикие истории» аргентинца Дамиана Шифрона.

Павел Павликовский, польский режиссер:

Как я здесь оказался? Жизнь полна сюрпризов.