Лобстеры, камбала с апельсинами, суп из пастернака: чем накормят гостей и победителей «Оскара 2015»

Новости США. Кормить примерно полторы тысячи гостей церемонии «Оскар» в этом году, как и два предыдущих десятилетия, будет известный шеф-повар из Австрии Вольфганг Пак.



Каждый год в начале февраля Вольфганг приступает к работе над рецептами для Губернаторского бала – вечеринки, которая начинается после традиционного объявления победителей и вручения статуэток «Оскар».

Заручившись поддержкой 300 поваров, Вольфганг Пак составил меню из 32 блюд. Пак не стал томить ожиданиями и за две недели до самой церемонии раскрыл некоторые тайны банкета.

Запеченный лосось с одноименным названием «Оскар», куриный пирог с черными трюфелями, лобстеры, камбала с апельсинами и мини-бургеры с выдержанным винтажным сыром чеддер.

В качестве блюд, которые уже давно снискали популярность у голливудских звезд, команда Пака предложит классическое меню оскаровской ночи: сендвич с омаром, стейк с апельсиновым салатом и картофельные панкейки с уткой и яблочной горчицей.

Вольфганк Пак, шеф-повар:

Одно из моих любимых блюд этого года – ризотто и черные трюфели. Я их люблю. Они так прекрасно пахнут. Есть еще одно блюдо – мусс из клубничного шампанского в жидком азоте.

Кстати, в 2011 году шеф-повар приготовил вегетарианскую паэлью, оформленную в виде черного лебедя в честь Натали Портман, которая стала лучшей актрисой за роль в фильме «Черный лебедь».

Натали, которая является вегетарианкой, блюдо оценила, а вот любители мясных яств были разочарованы.



Чтобы в этот раз никто не ушел с банкета обиженным и, не дай Бог, голодным, Пак составил отдельное меню для вегетарианцев. Шеф-повар уверен, что суп из пастернака с белым шоколадом и грушей, декорированный 24-каратным золотом, не пробовал ни один вегетарианец, гость «Оскара».

Вольфганк Пак, шеф-повар:

Когда мы принимаем решение о меню, всегда стараемся достичь баланса между традициями и современностью. И непременно принимаем к сведению, что на вечеринке будет много вегетарианцев.

«Десерты будут очень легкими», – обещает повар.

Он, как всегда, хочет, чтобы гости попробовали как можно больше. Панна-котта с молочным шоколадом, малиной и вишней, яблочный «Наполеон»... Команда Пака уже испекла 6500 булочек в форме статуэтки «Оскара».

Вольфганк Пак верен традициям и не забыл о «сладком символе церемонии». Который год роль главной сладости выполняют шоколадные «Оскары», покрытые 24-каратным золотом. По признанию голливудских знаменитостей, это лакомство безумно любят дети.

И это еще не все. Шеф-повар удивит шедевральным оскаровским тортом. На этот раз он будет сделан в виде кинолент.

Обслуживать участников церемонии будут 600 официантов. Нелегко этой ночью придется и посудомойкам. Немудрено: после банкета им предстоит вымыть около 16 тысяч тарелок.

Напомним, самые яркие фильмы назовут сегодня ночью в Лос-Анджелесе. Награды вручаются в 24 номинациях.

Лауреаты премии получат позолоченную статуэтку «Оскара», которая по праву считается высшей наградой американской и мировой киноиндустрии.