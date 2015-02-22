Кэмерон Диаз дважды получила «Золотую малину» как худшая актриса, «Спасти рождество» – худший фильм

Новости США. 35-я церемония вручения антипремии «Золотая малина» прошла накануне ночью в Лос-Анджелесе. Лауреатам традиционно вручают статуэтку в виде покрытой золотой краской малины. Правда, приходят за ней далеко не все.

Худшей картиной года критики назвали фильм «Спасти рождество», а Кирка Кэмерона, который сыграл в нем главную роль, – худшим актером.

Голливудская актриса Кэмерон Диаз получила сразу две награды за киноработы «Другая женщина» и «Домашнее видео».

Майкл Бей за очередную часть «Трансформеры» удостоен звания худшего режиссера года.

В этом году впервые введена и «позитивная» премия – «Лучшее восстановление репутации».

Она вручается победителям предыдущих «Золотых малин», которые смогли показать высокое мастерство в своих новых работах. Премию завоевал Бен Аффлек. Жюри отметило его «блестящую игру» в картине «Исчезнувшая».



Кинопремия «Золотая малина» была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном как антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

Премия присуждается по итогам голосования членов так называемого фонда «Золотая малина».

Фонд премии насчитывает более 500 человек анонимных членов из 12 стран. Члены фонда отбирают номинантов из сотен фильмов, вышедших на экраны США и Канады в течение года и демонстрировавшихся в кинозалах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка минимум неделю.