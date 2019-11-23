Прямой эфир

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала

23 ноября 2019 16:56
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские лакшины. Для этого нам понадобится: вода, картофельный крахмал, соль, сахар и яйцо, а ещё мёд, сливочное масло и молоко.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-1

Смешиваем 10 столовых ложек картофельного крахмала, щепотку соли и 3 чайных ложки сахара.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-4

Добавляем постепенно воду и замешиваем тесто.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-7

Разбиваем в тесто 1 яйцо и хорошо размешиваем венчиком.

Нагреваем сковороду.

Накалываем на вилку кусочек лука, обмакиваем его в сливочном масле и намазываем поверхность сковороды.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-10

Печем блины.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-13

Нарезаем готовые блинчики, пока они не остыли, на тонкие полоски.

Подсушим их в духовке, предварительно разогретой на 160 градусов.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-16

Укладываем будущие чипсы на пергаментную бумагу.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-19

Готовим минут 10 и остужаем.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-22

Укладываем готовые лакшины в глиняный горшочек.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-25

250 мл молока разогреваем.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-28

Добавляем 2 ст ложки мёда.

Заливаем сладким молоком в горшочек и ставим в духовку, разогретую на 180 градусов.

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала-31

Готовим 30 минут.

Перемешиваем готовый суп и подаем к столу. Приятного аппетита!

# Рецепты # Рецепты # Татьяна Бородкина # Кулинарная рубрика Татьяны Бородкиной

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