Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские лакшины. Для этого нам понадобится: вода, картофельный крахмал, соль, сахар и яйцо, а ещё мёд, сливочное масло и молоко.

Смешиваем 10 столовых ложек картофельного крахмала, щепотку соли и 3 чайных ложки сахара.

Добавляем постепенно воду и замешиваем тесто.

Разбиваем в тесто 1 яйцо и хорошо размешиваем венчиком. Нагреваем сковороду. Накалываем на вилку кусочек лука, обмакиваем его в сливочном масле и намазываем поверхность сковороды.

Печем блины.

Нарезаем готовые блинчики, пока они не остыли, на тонкие полоски. Подсушим их в духовке, предварительно разогретой на 160 градусов.

Укладываем будущие чипсы на пергаментную бумагу.

Готовим минут 10 и остужаем.

Укладываем готовые лакшины в глиняный горшочек.

250 мл молока разогреваем.

Добавляем 2 ст ложки мёда. Заливаем сладким молоком в горшочек и ставим в духовку, разогретую на 180 градусов.