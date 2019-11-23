Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские лакшины. Для этого нам понадобится: вода, картофельный крахмал, соль, сахар и яйцо, а ещё мёд, сливочное масло и молоко.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские лакшины. Для этого нам понадобится: вода, картофельный крахмал, соль, сахар и яйцо, а ещё мёд, сливочное масло и молоко.
Смешиваем 10 столовых ложек картофельного крахмала, щепотку соли и 3 чайных ложки сахара.
Добавляем постепенно воду и замешиваем тесто.
Разбиваем в тесто 1 яйцо и хорошо размешиваем венчиком.
Нагреваем сковороду.
Накалываем на вилку кусочек лука, обмакиваем его в сливочном масле и намазываем поверхность сковороды.
Печем блины.
Нарезаем готовые блинчики, пока они не остыли, на тонкие полоски.
Подсушим их в духовке, предварительно разогретой на 160 градусов.
Укладываем будущие чипсы на пергаментную бумагу.
Готовим минут 10 и остужаем.
Укладываем готовые лакшины в глиняный горшочек.
250 мл молока разогреваем.
Добавляем 2 ст ложки мёда.
Заливаем сладким молоком в горшочек и ставим в духовку, разогретую на 180 градусов.
Готовим 30 минут.
Перемешиваем готовый суп и подаем к столу. Приятного аппетита!