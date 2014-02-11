Актер «Голодных игр» Лиам Хемсворт после разрыва с невестой Майли Сайрус начал встречаться с Ниной Добрев («Дневники вампира»)

Судя по всему, Лиам Хемсворт, звезда "Голодных игр", успешно пережил разрыв помолвки с певицей Майли Сайрус в сентябре прошлого года. С того момента актер оставался один. Но 7 февраля Лиам был замечен в баре вместе с актрисой Ниной Добрев из сериала "Дневники вампира".

Фанат актеров сообщил сайту Celebuzz о том, что звезды пришли вместе с друзьями и определенно вели себя как пара. Они пили пиво и стояли возле барной стойки. Пробыв в баре где-то до двух часов ночи, Нина ушла раньше Лиама, поцеловавшись с ним на прощание, и это был не простой поцелуй в щечку.

Как сообщил фанат, звезды держались рядом почти все время, но Нине довольно быстро надоело внимание фанатов, учитывая, что в центре внимания все-таки был Лиам. Фанат заговорил со звездами, но долго беседа не продлилась, поскольку другие фанаты стали вести себя слишком активно. "Жаль, что все так бесились и у меня не вышло нормально с ними поболтать", говорит фанат.

Один из фанатов смог сделать фотографию актеров вместе.

В данный момент Нина занята на съемках пятого сезона "Дневников", а Лиам заканчивает работу над последними частями "Голодных игр"

Источник: celebuzz.com