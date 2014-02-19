В Минске состоялась премьера фильма «Государственная граница»

Новости Беларуси. Сегодня, 19 февраля, в Минске прошла премьера фильма «Государственная граница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта картина - продолжение известного белорусского телесериала. К знаменитому в прошлом кинофильму решили вернуться спустя 25 лет. Новая картина рассказывает о белорусском пограничнике, который бросает вызов современным веяниям международной преступности.

Режиссёром-постановщиком ленты выступил Игорь Четвериков. А сценарий написал Валентин Залужный. Планируется, что фильм «Государственная граница: курьеры страха» выйдет на экраны в конце нынешнего года.

Леонид Мальцев, председатель государственного пограничного комитета республики Беларусь:

Фильм «Государственная граница» – это не фильм, а целая эпопея. Много фильмов как раз о людях, которые в любых условиях и обстановках, рискуя и своей жизнью и здоровьем, выполняют священный долг по охране рубежей своей родины. Это очень важно, и я считаю, что такие фильмы нужны.