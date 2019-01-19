Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Анимаккорд», 17 серия мультсериала стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube.

Новости России. Один из эпизодов российского мультсериала «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Get Movies

Эпизод «Маша плюс каша» посмотрели более 3,4 миллиарда раз. Ролик занимает пятое место по количеству просмотров на YouTube среди всех видео и первое место среди немузыкальных. Следующее немузыкальное видео после «Маши и медведь» располагается на 25 месте по числу просмотров.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Get Movies

Стоит упомянуть, что эпизод российского мультика потеснил с пятого места знаменитый клип 2012 года «Gangnam Style», который стал первым видео, перешагнувшим миллиард просмотров на YouTube. К слову, видеохостингу даже пришлось сменить счётчик из-за творения южнокорейского исполнителя, поскольку предыдущий не мог превысить число 2 147 483 647.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Get Movies

Российский мультсериал представили публике в 2009 году. В настоящее время он переведён на 36 языков, а совокупное количество просмотров на YouTube превышает 42 миллиарда.

Кстати, а вы знаете, как выглядят девочки, подарившие голос Маше?