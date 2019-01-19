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Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

19 января 2019 10:23
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Новости России. Один из эпизодов российского мультсериала «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Анимаккорд», 17 серия мультсериала стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube.  

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Get Movies  

Эпизод «Маша плюс каша» посмотрели более 3,4 миллиарда раз. Ролик занимает пятое место по количеству просмотров на YouTube среди всех видео и первое место среди немузыкальных. Следующее немузыкальное видео после «Маши и медведь» располагается на 25 месте по числу просмотров.  

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Get Movies  

Стоит упомянуть, что эпизод российского мультика потеснил с пятого места знаменитый клип 2012 года «Gangnam Style», который стал первым видео, перешагнувшим миллиард просмотров на YouTube. К слову, видеохостингу даже пришлось сменить счётчик из-за творения южнокорейского исполнителя, поскольку предыдущий не мог превысить число 2 147 483 647.  

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Get Movies  

Российский мультсериал представили публике в 2009 году. В настоящее время он переведён на 36 языков, а совокупное количество просмотров на YouTube превышает 42 миллиарда.  

Кстати, а вы знаете, как выглядят девочки, подарившие голос Маше?  

Посмотреть фотографии и узнать несколько фактов об Алине Кукушкиной и Варваре Саранцевой можно здесь.  

# Мультфильмы # Кино

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