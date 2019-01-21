«Несокрушимый», «Т-34» и другие. Какие герои нужны для патриотизма?

Российский кинематограф корректирует свои ориентиры. Вы заметили, как возвращается мода на героизм? Понятно: когда в стране трудные времена, в общество необходимо внедрять патриотические чувства – «Мы выстоим! Мы всех сильнее! Мы всех победим!» И хватит нам «левиафанов», «дураков», «аритмий» с их униженными и оскорбленными… Хватит чернухи! Надо возвращать настоящих героев. Пусть вчерашних, но героев. Причем, таких как в Голливуде, которые всегда побеждают.

… И пошли по экранам легендарные спортсмены и тренеры, цари-реформаторы, светила российской науки. Поднялись из архивов героические эпизоды войны. Как же без них! Когда мы говорим о патриотизме, обязательно вспоминаем тот период нашей истории, как будто сегодня нам некем или нечем гордиться. Тем более, народ к этому за многие поколения подготовлен. Смотрите, какие рекордные сборы в России у фильма «Т-34»! Кто еще не сходил на него, расскажем. Была в годы войны такая история. Немцы захватили наш танк «Т-34» и, чтобы испытать бронебойные способности своей артиллерии, собрали из военнопленных экипаж и вывезли на полигон – в качестве мишени для стрельбы из пушек. А наши танкисты возьми да рвани из-под обстрела. Долго пришлось немцам охотиться за танком по своим тылам. Кстати, это вторая экранизация подвига. В 1964 году в прокат вышел фильм «Жаворонок». Увы, нет сведений о том, было это на самом деле или эпизод вымышленный. Да это и неважно: главное – наши ребята-танкисты молодцы, проявили себя настоящими русскими воинами. Вот с таких надо брать пример!

Но своим зрителям российские киношники предлагают и реальные истории, где образы героев не надо придумывать, разве что самую малость. В октябре прошлого года состоялась премьера фильма «Несокрушимый». Главная фигура здесь – танкист-ас Семен Коновалов. Фамилию авторы не меняли. В июле 1942 года в Ростовской области экипаж танка КВ-1под его командованием в одном бою сжёг 16 танков противника. Когда машина вышла из строя, танкисты её оставили и начали пробираться к своим. Через несколько суток наткнулись на механизированную колонну немцев. Уничтожив экипаж одного из «тигров», бойцы захватили трофей и на вражеских гусеницах прикатили в расположение наших войск. Когда он совершил этот подвиг, ему всего был 21 год. Чем не пример патриотизма и самоотверженности для всей российской молодежи! Тут уместно вспомнить побег летчика Михаила Девятаева из немецкого плена на угнанном им «Хейнкеле». Об этом тоже сняты фильмы.

Вы, наверное, знаете из истории, что 16 подбитых в одном бою танков – это еще не рекорд, за который Семен Коновалов получил звезду Героя. Экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в августе 1941-го под Ленинградом уничтожил колонну из 22 танков. Но звание Героя он за свой подвиг не получил, только орден. Хоть и опыта у него было на тот момент больше, и горел в танке трижды в советско-финскую войну. В архиве Министерства обороны России хранится наградной лист, где красным карандашом перечеркнуто представление Колобанова к высшей награде. Видно, не ко двору пришелся большому начальству танкист. Есть версия, что припомнили ему финскую кампанию, когда его подчиненные сразу же после объявления перемирия братались на передовой с финнами. За это вроде бы даже по кубику с петлиц сняли.

Фильма о подвиге экипажа Колобанова спустя годы тоже никто не снял. «Беларусьфильм» где-то в начале 70-х планировал, но потом вдруг отказался. Неужели воинский подвиг оказался перечеркнутым тем эпизодом с братанием солдат? Где сейчас узнаешь правду! К сожалению, такое случается нередко, когда человек болеет за Родину, не жалеет ради нее жизни, а служить примером патриотизма, как кто-то решил, не может. Что-то сделает не так или скажет не то, и он уже не совсем герой нашего времени. Случай в биографиях людей решает многое. А справедливо ли это? Может, поэтому и тянет настоящих режиссеров делать кино не о «правильных патриотах», а обо всяких там «левиафанах» и «дураках».

Ваш В.Д.