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«Несокрушимый», «Т-34» и другие. Какие герои нужны для патриотизма?

21 января 2019 13:18
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Российский кинематограф корректирует свои ориентиры. Вы заметили, как возвращается мода на героизм? Понятно: когда в стране трудные времена, в  общество необходимо внедрять патриотические чувства – «Мы выстоим! Мы всех сильнее!  Мы всех победим!» И хватит нам «левиафанов», «дураков», «аритмий» с их униженными и оскорбленными… Хватит чернухи! Надо возвращать настоящих героев. Пусть вчерашних, но героев. Причем, таких как в Голливуде, которые всегда побеждают.   

«Несокрушимый», «Т-34» и другие. Какие герои нужны для патриотизма? -1

… И пошли по экранам легендарные спортсмены и тренеры, цари-реформаторы, светила российской науки. Поднялись из архивов героические эпизоды войны. Как же без них! Когда мы говорим о патриотизме, обязательно вспоминаем тот период нашей истории, как будто сегодня нам некем или нечем гордиться. Тем более, народ к этому за многие поколения подготовлен. Смотрите, какие рекордные сборы в России у фильма «Т-34»! Кто еще не сходил на него, расскажем. Была в годы войны такая история. Немцы захватили наш танк «Т-34» и, чтобы испытать бронебойные способности своей артиллерии, собрали из военнопленных экипаж и вывезли на полигон – в качестве мишени для стрельбы из пушек. А наши танкисты возьми да рвани из-под обстрела. Долго пришлось немцам охотиться за танком по своим тылам. Кстати, это вторая экранизация подвига. В 1964 году в прокат вышел фильм «Жаворонок». Увы, нет сведений о том, было это на самом деле или эпизод вымышленный. Да это и неважно: главное – наши ребята-танкисты молодцы, проявили себя настоящими русскими воинами. Вот с таких надо брать пример!  

«Несокрушимый», «Т-34» и другие. Какие герои нужны для патриотизма? -4

Но своим зрителям российские киношники предлагают и реальные истории, где образы героев не надо придумывать, разве что самую малость. В октябре прошлого года состоялась премьера фильма «Несокрушимый». Главная фигура здесь – танкист-ас Семен Коновалов. Фамилию авторы не меняли. В июле 1942 года в Ростовской области экипаж танка КВ-1под его командованием в одном бою сжёг 16 танков противника. Когда машина вышла из строя, танкисты её оставили и начали пробираться к своим. Через несколько суток наткнулись на механизированную колонну немцев. Уничтожив экипаж одного из «тигров», бойцы захватили трофей и на вражеских гусеницах прикатили в расположение наших войск. Когда он совершил этот подвиг, ему всего был 21 год. Чем не пример патриотизма и самоотверженности для всей российской молодежи! Тут уместно вспомнить побег летчика Михаила Девятаева из немецкого плена на угнанном им «Хейнкеле». Об этом тоже сняты фильмы.   

«Несокрушимый», «Т-34» и другие. Какие герои нужны для патриотизма? -7

Вы, наверное, знаете из истории, что 16 подбитых в одном бою танков – это еще не рекорд, за который Семен Коновалов получил звезду Героя. Экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в августе 1941-го под Ленинградом уничтожил колонну из 22 танков. Но звание Героя он за свой подвиг не получил, только орден. Хоть и опыта у него было на тот момент больше, и горел в танке трижды в советско-финскую войну. В архиве Министерства обороны России хранится наградной лист, где красным карандашом перечеркнуто представление Колобанова к высшей награде. Видно, не ко двору пришелся большому начальству танкист. Есть версия, что припомнили ему финскую кампанию, когда его подчиненные сразу же после объявления перемирия братались на передовой с финнами. За это вроде бы даже по кубику с петлиц сняли.   

Фильма о подвиге экипажа Колобанова спустя годы тоже никто не снял. «Беларусьфильм» где-то в начале 70-х планировал, но потом вдруг отказался. Неужели воинский подвиг оказался перечеркнутым тем эпизодом с братанием солдат? Где сейчас узнаешь правду! К сожалению, такое случается нередко, когда человек болеет за Родину, не жалеет ради нее жизни, а служить примером патриотизма, как кто-то решил, не может. Что-то сделает не так или скажет не то, и он уже не совсем герой нашего времени. Случай в биографиях людей решает многое. А справедливо ли это? Может, поэтому и тянет настоящих режиссеров делать кино не о «правильных патриотах», а обо всяких там «левиафанах» и «дураках».   

Ваш В.Д.    

# Беларусь помнит # Кино # Семен Коновалов

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