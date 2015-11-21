Прямой эфир

Обитель зла 6: как Милу Йовович превратили в 85-летнюю старуху

21 ноября 2015 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Актриса Милла Йовович на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она загримирована под пожилую женщину. Фотография сделана на съемочной площадке фильма «Обитель зла-6».

В подписи к фото Йовович поблагодарила гримеров и стилистов, которые почти пять часов работали над образом «старой Элис». Также актриса пообещала, что будет и дальше радовать своих подписчиков съемочного закулисья.

Милла Йовович:
Кстати, кто подумал, что это фото относится к финалу картины, тот не угадал.

Обитель зла 6: как Милу Йовович превратили в 85-летнюю старуху-1


Милла Йовович. Источник фото: instagram.com/millajovovich/

Напомним, летом 2014 года съемки экшена режиссера и супруга Миллы Йовович Пола У. С. Андерсона «Обитель зла-6» были приостановлены из-за беременности актрисы, которая во всех фильмах этой серии исполняет главную роль. Спустя год работу над фильмом возобновили.

Милла Йовович крестила дочь в православном храме и нарекла ее Дарьей. Подробнее здесь.

Милла Йовович:
После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что для всех будет лучше, если мы отложим съемки до рождения ребенка, так как в фильме мне необходимо исполнять много трюков. Убийство зомби и беременность – не лучшее сочетание.

# Фотофакт # Кино # Звезды # Милла Йовович

Другие новости рубрики

Все новости
Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»
19 ноября 2015 17:13

Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован
18 ноября 2015 18:23

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован

Дэниел Крэйг снимется еще в одном фильме о Джеймсе Бонде
17 ноября 2015 15:23

Дэниел Крэйг снимется еще в одном фильме о Джеймсе Бонде