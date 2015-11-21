Обитель зла 6: как Милу Йовович превратили в 85-летнюю старуху

Новости США. Актриса Милла Йовович на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она загримирована под пожилую женщину. Фотография сделана на съемочной площадке фильма «Обитель зла-6».

В подписи к фото Йовович поблагодарила гримеров и стилистов, которые почти пять часов работали над образом «старой Элис». Также актриса пообещала, что будет и дальше радовать своих подписчиков съемочного закулисья.



Милла Йовович:

Кстати, кто подумал, что это фото относится к финалу картины, тот не угадал.