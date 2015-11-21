Обитель зла 6: как Милу Йовович превратили в 85-летнюю старуху
Новости США. Актриса Милла Йовович на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она загримирована под пожилую женщину. Фотография сделана на съемочной площадке фильма «Обитель зла-6».
В подписи к фото Йовович поблагодарила гримеров и стилистов, которые почти пять часов работали над образом «старой Элис». Также актриса пообещала, что будет и дальше радовать своих подписчиков съемочного закулисья.
Милла Йовович:
Кстати, кто подумал, что это фото относится к финалу картины, тот не угадал.
Милла Йовович. Источник фото: instagram.com/millajovovich/
Напомним, летом 2014 года съемки экшена режиссера и супруга Миллы Йовович Пола У. С. Андерсона «Обитель зла-6» были приостановлены из-за беременности актрисы, которая во всех фильмах этой серии исполняет главную роль. Спустя год работу над фильмом возобновили.
Милла Йовович крестила дочь в православном храме и нарекла ее Дарьей. Подробнее здесь.
Милла Йовович:
После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что для всех будет лучше, если мы отложим съемки до рождения ребенка, так как в фильме мне необходимо исполнять много трюков. Убийство зомби и беременность – не лучшее сочетание.