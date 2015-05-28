Голливудская актриса Мила Йовович крестила дочь в православном храме и нарекла ее Дарьей

Новости США. Актриса Мила Йовович и ее муж режиссер Пол Андерсон крестили дочь по православному обычаю в Спасо-Преображенской церкви в Лос-Анджелесе.



Двухмесячной Дашиэл Иден при крещении дали имя Дарья.







Фотографии с обряда крещения счастливая мама разместила в своем блоге.



Мила Йовович, актриса:

Когда мы говорим по-русски, мы называем дочь «Даша», ее имя при крещении «Дарья». Удивительно, но Дашиэл родилась 1 апреля в День Святой Дарьи, в один день с ее тезкой и небесной защитницей!







«Церемония крещения Дашиель была великолепна! Умиротворяющая и одухотворяющая! Спасибо крестному отцу Крису Бреннеру за снимок моих красавиц!» – так Мила подписала этот снимок.



Старшей дочери Милы Йовович уже 7 лет. По признанию актрисы, девочки прекрасно ладят. Эвер Габо не чает души в Даше.



Мила Йовович не перестает выкладывать фото своих малышек в Twitter и Instagram, что, судя по комментариям, радует поклонников актрисы.