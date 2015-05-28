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Голливудская актриса Мила Йовович крестила дочь в православном храме и нарекла ее Дарьей

28 мая 2015 17:33
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Голливудская актриса Мила Йовович крестила дочь в православном храме и нарекла ее Дарьей-0

Новости США. Актриса Мила Йовович и ее муж режиссер Пол Андерсон крестили дочь по православному обычаю в Спасо-Преображенской церкви в Лос-Анджелесе.

Двухмесячной Дашиэл Иден при крещении дали имя Дарья.



Фотографии с обряда крещения счастливая мама разместила в своем блоге.

Мила Йовович, актриса:
Когда мы говорим по-русски, мы называем дочь «Даша», ее имя при крещении «Дарья». Удивительно, но Дашиэл родилась 1 апреля в День Святой Дарьи, в один день с ее тезкой и небесной защитницей!



 «Церемония крещения Дашиель была великолепна! Умиротворяющая и одухотворяющая! Спасибо крестному отцу Крису Бреннеру за снимок моих красавиц!» – так Мила подписала этот снимок.

Старшей дочери Милы Йовович уже 7 лет. По признанию актрисы, девочки прекрасно ладят. Эвер Габо не чает души в Даше.

Мила Йовович не перестает выкладывать фото своих малышек в Twitter и Instagram, что, судя по комментариям, радует поклонников актрисы.

Крещение ребенка: как выбрать крестных, сколько длится обряд и что можно дарить. Ответы на эти и другие вопросы здесь.

# Дети # Фотофакт # Звезды # Милла Йовович

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