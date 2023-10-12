О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым
Какие мультфильмы посмотреть вместе с детьми, чтобы всем было интересно? Устраивайтесь поудобнее, ведь мы подготовили подходящий список: истории о дружбе, приключениях и храбрости.
Вам больше не нужно думать, что посмотреть с детьми или в паре. Вот семь самых интересных мультиков, которые привлекают не только детей.
Тайна Коко
Фото: кадр из мультфильма «Тайна Коко»
Фэнтези-мультфильм о 12-летнем Мигеле, который мечтает стать музыкантом. Однако в семье к этой идее относятся прохладно. Приключенческая история на этом только начинается, а трогательная концовка никого не оставит равнодушным.
Вверх
Фото: кадр из мультфильма «Вверх»
Комедия о старичке Карле, который всю жизнь мечтает путешествовать, но у него никогда не хватало на это денег. Однажды он решает осуществить мечту и улететь куда-нибудь на своем доме. Мультфильм о том, что возраст не помеха приключениям и о том, как важно не откладывать жизнь на потом.
Король Лев
Фото: кадр из мультфильма «Король Лев»
Легендарный и любимый многими мультфильм можно пересматривать много-много раз, с интересом наблюдая историю о дружбе. А за шикарное музыкальное сопровождение «Король Лев» получил «Оскар» и «Золотой глобус».
Зверополис
Фото: кадр из мультфильма «Зверополис»
Разрушить стереотипы о внешности и предрассудках в обществе пытается главная героиня крольчиха Джуди Хопс, которая устроилась работать в полицию. Мультфильм учит детей и взрослых не судить людей по внешности, ведь она очень часто обманчива.
ВАЛЛ-И
Фото: кадр из мультфильма «ВАЛЛ-И»
Мультфильм о том, как люди превратили Землю в помойку и переехали жить на другую планету. А разгребать последствия приходится роботам. Трогательная картина заставит по-новому посмотреть на мир и задуматься о том, как наши жизненно необходимые привычки сказываются на экологии.
Мулан
Фото: кадр из мультфильма «Мулан»
Молодая китаянка Мулан переодевается в мужскую одежду и отправляется на войну. Делает она это для того, чтобы спасти своего пожилого отца от призыва. Сюжет основан на китайской народной балладе «Песнь о Мулань», письменное упоминание о которой датируется VI веком. Сюжет оказался вечным: смелость главной героини вдохновляет на подвиги в любом возрасте.
Головоломка
Фото: кадр из мультфильма «Головоломка»
Подростковый период – непростое время для растущей личности, сложно разобраться в себе и своих эмоциях. В голове главной героини Райли живут пять эмоций, которые мирно уживаются друг с другом, пока их не меняет новость – девочка переезжает в другой город. В голове Райли начинаются ссоры. Этот мультфильм рекомендуют родителям, которые не могут найти общий язык со своими детьми.
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