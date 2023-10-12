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О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым

12 октября 2023 18:01
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Какие мультфильмы посмотреть вместе с детьми, чтобы всем было интересно? Устраивайтесь поудобнее, ведь мы подготовили подходящий список: истории о дружбе, приключениях и храбрости.  

Вам больше не нужно думать, что посмотреть с детьми или в паре. Вот семь самых интересных мультиков, которые привлекают не только детей. 

Тайна Коко

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -1

Фото: кадр из мультфильма «Тайна Коко»

Фэнтези-мультфильм о 12-летнем Мигеле, который мечтает стать музыкантом. Однако в семье к этой идее относятся прохладно. Приключенческая история на этом только начинается, а трогательная концовка никого не оставит равнодушным.

Вверх

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -4

Фото: кадр из мультфильма «Вверх»

Комедия о старичке Карле, который всю жизнь мечтает путешествовать, но у него никогда не хватало на это денег. Однажды он решает осуществить мечту и улететь куда-нибудь на своем доме. Мультфильм о том, что возраст не помеха приключениям и о том, как важно не откладывать жизнь на потом.

Король Лев

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -7

Фото: кадр из мультфильма «Король Лев»

Легендарный и любимый многими мультфильм можно пересматривать много-много раз, с интересом наблюдая историю о дружбе. А за шикарное музыкальное сопровождение «Король Лев» получил «Оскар» и «Золотой глобус».

Зверополис

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -10

Фото: кадр из мультфильма «Зверополис»

Разрушить стереотипы о внешности и предрассудках в обществе пытается главная героиня крольчиха Джуди Хопс, которая устроилась работать в полицию. Мультфильм учит детей и взрослых не судить людей по внешности, ведь она очень часто обманчива.

ВАЛЛ-И

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -13

Фото: кадр из мультфильма «ВАЛЛ-И»

Мультфильм о том, как люди превратили Землю в помойку и переехали жить на другую планету. А разгребать последствия приходится роботам. Трогательная картина заставит по-новому посмотреть на мир и задуматься о том, как наши жизненно необходимые привычки сказываются на экологии.

Мулан

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -16

Фото: кадр из мультфильма «Мулан»

Молодая китаянка Мулан переодевается в мужскую одежду и отправляется на войну. Делает она это для того, чтобы спасти своего пожилого отца от призыва. Сюжет основан на китайской народной балладе «Песнь о Мулань», письменное упоминание о которой датируется VI веком. Сюжет оказался вечным: смелость главной героини вдохновляет на подвиги в любом возрасте.

Головоломка

О дружбе, приключениях и отваге. Семь мультфильмов, которые понравятся детям и взрослым -19

Фото: кадр из мультфильма «Головоломка»

Подростковый период – непростое время для растущей личности, сложно разобраться в себе и своих эмоциях. В голове главной героини Райли живут пять эмоций, которые мирно уживаются друг с другом, пока их не меняет новость – девочка переезжает в другой город. В голове Райли начинаются ссоры. Этот мультфильм рекомендуют родителям, которые не могут найти общий язык со своими детьми.

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# Мультфильмы # Кино # Фотофакт

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