А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР
Время идёт, но некоторые истории хочется пересматривать постоянно. А как внимательно вы наблюдаете за тем, что происходит на экране? Давайте сейчас и проверим. Задача очень проста: вам нужно по картинке угадать, о каком мультфильме идёт речь. Правильный ответ вы сможете найти под фотографией.
Фото: кадр из мультфильма «Приключения кота Леопольда»
Фото: кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!»
Фото: кадр из мультфильма «Бременские музыканты»
Фото: кадр из мультфильма «Летучий корабль»
Фото: кадр из мультфильма «Каникулы Бонифация»
Фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»
Кстати, раньше мы предлагали вам угадать кадры из популярных фильмов. Проверить, насколько внимательно вы смотрите известные кинокартины, можно здесь.