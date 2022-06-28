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А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР

28 июня 2022 09:42
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Время идёт, но некоторые истории хочется пересматривать постоянно. А как внимательно вы наблюдаете за тем, что происходит на экране? Давайте сейчас и проверим. Задача очень проста: вам нужно по картинке угадать, о каком мультфильме идёт речь. Правильный ответ вы сможете найти под фотографией.  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-1

Фото: кадр из мультфильма «Приключения кота Леопольда»  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-3

Фото: кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-5

Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!»  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-7

Фото: кадр из мультфильма «Бременские музыканты»  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-9

Фото: кадр из мультфильма «Летучий корабль»  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-11

Фото: кадр из мультфильма «Каникулы Бонифация»  

А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР-13

Фото: кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»  

Кстати, раньше мы предлагали вам угадать кадры из популярных фильмов. Проверить, насколько внимательно вы смотрите известные кинокартины, можно здесь.  

# Мультфильмы # Кино # Фотофакт

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