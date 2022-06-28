А вы точно внимательно смотрели? Попробуйте отгадать кадры из известных мультфильмов СССР

Время идёт, но некоторые истории хочется пересматривать постоянно. А как внимательно вы наблюдаете за тем, что происходит на экране? Давайте сейчас и проверим. Задача очень проста: вам нужно по картинке угадать, о каком мультфильме идёт речь. Правильный ответ вы сможете найти под фотографией.