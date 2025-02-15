О чём будет новый белорусский фильм «Классная» и как проходят съёмки? Пообщались с режиссёром

Девушку только распределили, но не в столицу. Татьяна попадает в агрогородок, который преподносит ей немало испытаний. Но опускать руки главная героиня не намерена. Молодой учительнице придется быстро повзрослеть и найти общий язык не только с учениками.

Кирилл Халецкий, режиссер:

Мы ей задаем сразу жесткие обстоятельства, то есть неприязнь к городу – раз. Два – еще молодая выпускница, ей 23, она становится классным руководителем 11-классников. То есть эти дерзкие, бойкие ребята, их не так много в агрогородке, но они есть и с ними предстоит найти общий язык. Поэтому мы в фильме увидим этот путь становления молодого педагога, как педагоги и преподаватели ищут подход к ученикам, как они адаптируются на распределении в регионах. То есть все эти темы мы затрагиваем.