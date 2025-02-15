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О чём будет новый белорусский фильм «Классная» и как проходят съёмки? Пообщались с режиссёром

15 февраля 2025 13:45
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В Минске начались съемки нового белорусского кино. Фильм «Классная» расскажет историю о юной выпускнице педагогического университета.

О чём будет новый белорусский фильм «Классная» и как проходят съёмки? Пообщались с режиссёром-2

Девушку только распределили, но не в столицу. Татьяна попадает в агрогородок, который преподносит ей немало испытаний. Но опускать руки главная героиня не намерена. Молодой учительнице придется быстро повзрослеть и найти общий язык не только с учениками.

О чём будет новый белорусский фильм «Классная» и как проходят съёмки? Пообщались с режиссёром-4

Кирилл Халецкий, режиссер:
Мы ей задаем сразу жесткие обстоятельства, то есть неприязнь к городу – раз. Два – еще молодая выпускница, ей 23, она становится классным руководителем 11-классников. То есть эти дерзкие, бойкие ребята, их не так много в агрогородке, но они есть и с ними предстоит найти общий язык. Поэтому мы в фильме увидим этот путь становления молодого педагога, как педагоги и преподаватели ищут подход к ученикам, как они адаптируются на распределении в регионах. То есть все эти темы мы затрагиваем.

О чём будет новый белорусский фильм «Классная» и как проходят съёмки? Пообщались с режиссёром-6

Алина Трус, корреспондент:
Прямо сейчас в музее Великой Отечественной войны снимают один из эпизодов нового белорусского фильма. Обещают много экшена, трогательных моментов. И, конечно же, не обойдется без романтики. 

Далее смотрите в видео. 

# Кино # Алина Трус # Кирилл Халецкий

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