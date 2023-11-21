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Китайский продюсер предложил белорусам снять совместный фильм о войне

21 ноября 2023 11:16
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей, а также представитель делегации из Китая, актер кино и телевидения, продюсер господин Лэй Хань.

«Обязательно будет фильм про любовь». Юрий Алексей о совместном белорусско-китайском кинопроизводстве – читайте далее.

Китайский продюсер предложил белорусам снять совместный фильм о войне-1

Лэй Хань, актер кино и телевидения, продюсер:
Посетил «Линию Сталина» и остался под впечатлением от нее. Если будет возможность, я предлагаю снять фильм и о войне.

В нашем фильме будет сцена в Бресте, а в Бресте родился солдат, который оказал большое влияние на курс военных действий в Китае. Мы будем снимать этот фильм не только для молодежи, но и старшее поколение сможет увидеть в нем знакомые темы. Это очень важный отрезок времени в отношениях Беларуси и Китая.

Подробнее в видеоматериале.

# Кино # Кино # Фотофакт

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