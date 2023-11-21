Китайский продюсер предложил белорусам снять совместный фильм о войне

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей, а также представитель делегации из Китая, актер кино и телевидения, продюсер господин Лэй Хань.
«Обязательно будет фильм про любовь». Юрий Алексей о совместном белорусско-китайском кинопроизводстве – читайте далее.
Лэй Хань, актер кино и телевидения, продюсер:
Посетил «Линию Сталина» и остался под впечатлением от нее. Если будет возможность, я предлагаю снять фильм и о войне.
В нашем фильме будет сцена в Бресте, а в Бресте родился солдат, который оказал большое влияние на курс военных действий в Китае. Мы будем снимать этот фильм не только для молодежи, но и старшее поколение сможет увидеть в нем знакомые темы. Это очень важный отрезок времени в отношениях Беларуси и Китая.
Подробнее в видеоматериале.