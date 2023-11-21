«Обязательно будет фильм про любовь». Юрий Алексей о совместном белорусско-китайском кинопроизводстве

Екатерина Яцкевич, ведущая: Состоялась церемония подписания соглашения о белорусско-китайском кинопроизводстве. Как это происходило и что это означает?

Юрий Алексей, директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Для нас это значит выход на рынок Китая. Министр культуры Маркевич поручил, чтобы фестиваль «Лістапад» из фестиваля кино перешел в рабочую площадку по подписанию договоров и продвижению нашей продукции на различные рынки. Самое главное – мы от этого проекта ждем популяризации нашей страны в Китае. Наши партнеры показывают, как живут белорусы. Обязательно будет фильм про любовь, обязательно – про дружбу двух государств.

Таких проектов у моих партнеров было два – с Казахстаном и с Пакистаном. Эти фильмы уже вышли и успешно продвигаются на кинорынке Европы и других, азиатских, стран. Мы рассчитываем сделать первый шаг. 20 января планируем подписать соглашение в Китае о производстве совместного продукта.