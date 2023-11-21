«Обязательно будет фильм про любовь». Юрий Алексей о совместном белорусско-китайском кинопроизводстве
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей, а также представитель делегации из Китая, актер кино и телевидения, продюсер господин Лэй Хань.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Состоялась церемония подписания соглашения о белорусско-китайском кинопроизводстве. Как это происходило и что это означает?
Юрий Алексей, директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Для нас это значит выход на рынок Китая. Министр культуры Маркевич поручил, чтобы фестиваль «Лістапад» из фестиваля кино перешел в рабочую площадку по подписанию договоров и продвижению нашей продукции на различные рынки. Самое главное – мы от этого проекта ждем популяризации нашей страны в Китае. Наши партнеры показывают, как живут белорусы. Обязательно будет фильм про любовь, обязательно – про дружбу двух государств.
Таких проектов у моих партнеров было два – с Казахстаном и с Пакистаном. Эти фильмы уже вышли и успешно продвигаются на кинорынке Европы и других, азиатских, стран. Мы рассчитываем сделать первый шаг. 20 января планируем подписать соглашение в Китае о производстве совместного продукта.
Китайский продюсер предложил белорусам снять совместный фильм о войне – подробности.
Лэй Хань, актер кино и телевидения, продюсер:
Я впервые в Беларуси, и впечатления не передать словами. Мне нравится не только атмосфера, но и люди очень добрые и приветливые. Каждый раз, когда смотрю на лицо белорусов, чувствую, что они рады меня видеть. Очень люблю эту страну.
Правда ли, что белорусские девушки настолько красивы, что все могут сниматься в кино? Актер из Поднебесной ответил и на этот вопрос. Смотрите видео.