Новая часть бондианы: режиссером станет Дэнни Бойл, в главной роли снова Дэниел Крэйг

В декабре 2018 года начнутся съёмки 25 кинокартины из цикла о Джеймсе Бонде.

По сведениям Deadline, права на мировой прокат выиграла Universal Studios. Сценаристом выступит Джон Ходж, режиссёрское кресло займёт Дэнни Бойл.

Главную роль в фильме исполнит Дэниел Крэйг. Для актёра это будет уже пятый раз, когда он играет агента «007».