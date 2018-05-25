Новая часть бондианы: режиссером станет Дэнни Бойл, в главной роли снова Дэниел Крэйг

В декабре 2018 года начнутся съёмки 25 кинокартины из цикла о Джеймсе Бонде.
По сведениям Deadline, права на мировой прокат выиграла Universal Studios. Сценаристом выступит Джон Ходж, режиссёрское кресло займёт Дэнни Бойл.
Главную роль в фильме исполнит Дэниел Крэйг. Для актёра это будет уже пятый раз, когда он играет агента «007».
Информация подтверждается и на официальном Twitter-аккаунте Джеймса Бонда.
«Мы ждали вас… Бонд25», – сообщается на странице.
Предварительно фильм называется «Джеймс Бонд – 25». Старт съёмок запланирован на 3 декабря 2018 года. Премьерный показ назначен на 25 октября 2019 года в Великобритании и на 8 ноября 2019 года в США.
В марте 2018 года Дэниел Крэйг отпраздновал 50-летний юбилей.
В честь этого мы собрали несколько запоминающихся ролей актёра – подробности здесь.