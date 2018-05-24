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Ричард Гир впервые за 30 лет сыграет в телесериале

24 мая 2018 09:47
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Новости США. Впервые за 30 лет Ричард Гир снимется в телесериале. Американский актёр сыграет главную роль в кинокартине «МатьОтецСын».  

Как сообщает Deadline, Гир подтвердил, что вместе с Хелен МакКрори и Билли Хоулом снимется в восьмичасовом проекте BBC Two. Сценаристом выступит Том Роб Смит, а кресло режиссёра займёт Джеймс Кент.  

В этот раз звезда «Хатико» исполнит роль медиамагната, владеющего несколькими СМИ по всему миру. МакКрори сыграет живущую отдельно жену главного героя, а Хоул – их сына, который должен следовать по стопам отца.  

Съёмки сериала начнутся летом. Они будут проходить в Лондоне и Испании.  

# Кино # Кино # Ричард Гир

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