Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»
Новости России. Наверное, многие знают, как выглядит главная героиня мультфильма «Маша и Медведь». Но как выглядят девочки, которые подарили свои голоса шаловливой Маше?
Первые 52 серии озвучивала Алина Кукушкина, а с 53 серии и до сих пор главная героиня мультика говорит голосом Варвары Саранцевой.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
Озвучивать Машу Алина начала в 2008 году, когда ей было шесть лет. Девочку на кастинг привела её мама.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
Маленькая Кукушкина оказалась внешне похожей на главную героиню мультика «Маша и Медведь», а её голос понравился режиссёру. Так девочку и утвердили на роль Маши.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
А вот характером девочка оказалась не похожа на главную героиню мультика. Алина стеснительная и не могла рассмеяться при всех, поэтому её маме пришлось хорошенько пощекотать дочку.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
Родителям Кукушкиной не нужно было беспокоиться насчёт её прогулов школы, ведь запись новых серий проходила 1-2 раза в месяц и в среднем занимала от трёх до четырёх часов.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
30 серий Алина озвучивала своим голосом, но потом потребовалось изменять его. Девочка повзрослела, и её голос стал ниже.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
С 53 серии Кукушкина выступает режиссёром озвучивания и помогает Варваре Саранцевой говорить в стиле Маши.
Фото: instagram.com/alina.kukushkina1
Варавара начала озвучивать главную героиню мультика «Маша и Медведь» с третьего сезона, который стартовал в конце 2015 года. Девочке тогда было 8 лет.
Саранцева учится играть на фотрепиано и рисует. Она уже успела поучаствовать в нескольких конкурсах и телепроектах.
Когда Варвара только начинала озвучивать, она полностью повторяла за Алиной, которая говорила с нужными эмоциями и правильной интонацией.
«Новая» Маша приобрела популярность быстрее своей коллеги. К девочке уже сейчас подходят фанаты мультика и просят сфотографироваться вместе.
Саранцева рассказывала, что ей нравится записывать озвучку. Хотя иногда нужно было давать голос Маше по четыре серии подряд, тогда девочка могла осипнуть.
Насчёт будущей профессии Варвара ещё не слишком сильно задумывается. Для себя девочка решила, что хочет работать тем, кому много платят.
В Беларуси также есть свои маленькие знаменитости. Весной 2018 года всеобщее внимание привлекла Настя Ванеева, которая поправила Максима Галкина в ТВ-программе «Лучше всех».
«Беларусь, а не Белоруссия» (здесь подробнее).