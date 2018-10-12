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Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»

12 октября 2018 14:48
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Новости России. Наверное, многие знают, как выглядит главная героиня мультфильма «Маша и Медведь». Но как выглядят девочки, которые подарили свои голоса шаловливой Маше?  

Первые 52 серии озвучивала Алина Кукушкина, а с 53 серии и до сих пор главная героиня мультика говорит голосом Варвары Саранцевой.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-1

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

Озвучивать Машу Алина начала в 2008 году, когда ей было шесть лет. Девочку на кастинг привела её мама.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-4

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

Маленькая Кукушкина оказалась внешне похожей на главную героиню мультика «Маша и Медведь», а её голос понравился режиссёру. Так девочку и утвердили на роль Маши.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-7

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

А вот характером девочка оказалась не похожа на главную героиню мультика. Алина стеснительная и не могла рассмеяться при всех, поэтому её маме пришлось хорошенько пощекотать дочку.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-10

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

Родителям Кукушкиной не нужно было беспокоиться насчёт её прогулов школы, ведь запись новых серий проходила 1-2 раза в месяц и в среднем занимала от трёх до четырёх часов.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-13

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

30 серий Алина озвучивала своим голосом, но потом потребовалось изменять его. Девочка повзрослела, и её голос стал ниже.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-16

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

С 53 серии Кукушкина выступает режиссёром озвучивания и помогает Варваре Саранцевой говорить в стиле Маши.    

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-19

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1  

Варавара начала озвучивать главную героиню мультика «Маша и Медведь» с третьего сезона, который стартовал в конце 2015 года. Девочке тогда было 8 лет.    

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-22

Фото: vk.com/id451282148  

Саранцева учится играть на фотрепиано и рисует. Она уже успела поучаствовать в нескольких конкурсах и телепроектах.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-25

Фото: vk.com/id451282148  

Когда Варвара только начинала озвучивать, она полностью повторяла за Алиной, которая говорила с нужными эмоциями и правильной интонацией.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-28

Фото: vk.com/id451282148  

«Новая» Маша приобрела популярность быстрее своей коллеги. К девочке уже сейчас подходят фанаты мультика и просят сфотографироваться вместе.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-31

Фото: vk.com/id451282148  

Саранцева рассказывала, что ей нравится записывать озвучку. Хотя иногда нужно было давать голос Маше по четыре серии подряд, тогда девочка могла осипнуть.  

Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»-34

Фото: vk.com/id451282148  

Насчёт будущей профессии Варвара ещё не слишком сильно задумывается. Для себя девочка решила, что хочет работать тем, кому много платят.  

В Беларуси также есть свои маленькие знаменитости. Весной 2018 года всеобщее внимание привлекла Настя Ванеева, которая поправила Максима Галкина в ТВ-программе «Лучше всех».  

«Беларусь, а не Белоруссия» (здесь подробнее).  

# Кино # калейдоскоп # Алина Кукушкина # Варвара Саранцева

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