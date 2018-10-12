Как выглядят девочки, озвучивавшие главную героиню мультфильма «Маша и Медведь»

Новости России. Наверное, многие знают, как выглядит главная героиня мультфильма «Маша и Медведь». Но как выглядят девочки, которые подарили свои голоса шаловливой Маше? Первые 52 серии озвучивала Алина Кукушкина, а с 53 серии и до сих пор главная героиня мультика говорит голосом Варвары Саранцевой.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

Озвучивать Машу Алина начала в 2008 году, когда ей было шесть лет. Девочку на кастинг привела её мама.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

Маленькая Кукушкина оказалась внешне похожей на главную героиню мультика «Маша и Медведь», а её голос понравился режиссёру. Так девочку и утвердили на роль Маши.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

А вот характером девочка оказалась не похожа на главную героиню мультика. Алина стеснительная и не могла рассмеяться при всех, поэтому её маме пришлось хорошенько пощекотать дочку.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

Родителям Кукушкиной не нужно было беспокоиться насчёт её прогулов школы, ведь запись новых серий проходила 1-2 раза в месяц и в среднем занимала от трёх до четырёх часов.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

30 серий Алина озвучивала своим голосом, но потом потребовалось изменять его. Девочка повзрослела, и её голос стал ниже.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

С 53 серии Кукушкина выступает режиссёром озвучивания и помогает Варваре Саранцевой говорить в стиле Маши.

Фото: instagram.com/alina.kukushkina1

Варавара начала озвучивать главную героиню мультика «Маша и Медведь» с третьего сезона, который стартовал в конце 2015 года. Девочке тогда было 8 лет.

Фото: vk.com/id451282148

Саранцева учится играть на фотрепиано и рисует. Она уже успела поучаствовать в нескольких конкурсах и телепроектах.

Фото: vk.com/id451282148

Когда Варвара только начинала озвучивать, она полностью повторяла за Алиной, которая говорила с нужными эмоциями и правильной интонацией.

Фото: vk.com/id451282148

«Новая» Маша приобрела популярность быстрее своей коллеги. К девочке уже сейчас подходят фанаты мультика и просят сфотографироваться вместе.

Фото: vk.com/id451282148

Саранцева рассказывала, что ей нравится записывать озвучку. Хотя иногда нужно было давать голос Маше по четыре серии подряд, тогда девочка могла осипнуть.

Фото: vk.com/id451282148