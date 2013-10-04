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Мультфильм о мести ГМО стал лидером североамериканского проката

04 октября 2013 15:00
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Новости США. Компьютерный анимационный мультфильм Коуди Кэмерона и Криса Пирна «Облачно, возможны осадки: Месть ГМО» стал лидером североамериканского проката. По информации портала Box Office Mojo, в премьерный уикенд мультфильм заработал $35 млн.

«Месть ГМО» – сиквел мультфильма 2009 года «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». По сюжету жители острова Поплавок покинули родной дом после событий предыдущего мультфильма. Главный герой Флинт Локвуд работает в компании The Live Corp на своего кумира Честера. Но ему придется оставить свой пост, когда он узнает, что его печально-известная машина все ещё работает и производит на свет опасных гибридов. Флинту предстоит спасти мир и не дать коварной машине распространить громадную еду по всему миру. Гигантские сосиски, гамбургеры и фрикадельки превратились в мыслящую расу ГМО Cапиенс и грозят покорить весь мир (смотрите трейлер). Бюджет ленты – $78 млн.

Флинт Локвуд спасает мир под новую песню Пола Маккартни.

Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор:
Я с удовольствием посмотрел первую часть фильма «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» вместе с детьми и внуками, и я очень рад, что моя новая песня прозвучит в продолжение комедии.

Ожидается, что в российский прокат мультфильм выйдет 24 октября. Кстати, «Облачно, возможны осадки: Месть ГМО» входит в десятку самых долгожданных кинофильмов октября у россиян (на 4-ой строчке). Лидер рейтинга самых долгожданных премьер – фильм Федора Бондарчука «Сталинград».

# Мультфильмы # Фотофакт # Кино

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