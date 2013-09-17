Михаил Галустян едва не сгорел в костюме панды

Новости России. На съёмочной площадке семейной комедии «Подарок» Галустяну пришлось нелегко. В одной из сцен Михаил – исполнитель главной роли – появляется в горящем костюме панды.

Михаил Галустян, российский шоумен, юморист (в интервью «7 дней»):

Костюм, в котором я работал, обрызгали воспламеняющейся жидкостью и по команде «Мотор!» подожгли. В какой-то момент стало реально страшно. Все мы прекрасно знаем из детства, что лучше всего горят синтетические материалы и волосы. Действовать нужно было с точностью до секунды. Любое промедление могло закончиться печально. Еще немного и огонь бы перекинулся на руку. Мне нужно было упасть на землю и потушить пламя. К счастью, обошлось без травм и ожогов.

Несколько дней назад в своём микроблоге в Instagram актёр опубликовал фотографию, на которой изображена забинтованная рука. Как выяснилось, травма получена на съёмках всё той же комедии.

Михаил Галустян:

Остальное тело не буду показывать. Травмировал руку на съемках фильма «Подарок»!

Для выполнения трюков на съемочную площадку часто приглашают каскадеров. Привлечение исполнителей сложных и опасных трюков наиболее актуально для съёмок в военных фильмах. Каким образом в белорусском кино создаются военные сцены? Национальной киностудии «Беларусьфильм» опыта в этом деле не занимать. Здесь есть и большой выбор костюмов военного времени и специализированный военный цех. Сегодня в мире существует два способа создания боевых сцен: компьютерная графика и реальные съемки. На киностудии «Беларусьфильм» все боевые сцены снимаются в живую. Обходится это значительно дешевле, но есть минус – всегда остро стоит вопрос безопасности. Стреляют актеры только в том случае, если нет риска получить травму, пули, естественно, холостые. Кровь на гимнастерке – специальный состав или разведенное водой малиновое варенье. (смотрите видео).