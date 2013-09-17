Прямой эфир

Михаил Галустян едва не сгорел в костюме панды

17 сентября 2013 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На съёмочной площадке семейной комедии «Подарок» Галустяну пришлось нелегко. В одной из сцен Михаил – исполнитель главной роли – появляется в горящем костюме панды.

Михаил Галустян, российский шоумен, юморист (в интервью «7 дней»):
Костюм, в котором я работал, обрызгали воспламеняющейся жидкостью и по команде «Мотор!» подожгли.  В какой-то момент стало реально страшно. Все мы прекрасно знаем из детства, что лучше всего горят синтетические материалы и волосы. Действовать нужно было с точностью до секунды. Любое промедление могло закончиться печально. Еще немного и огонь бы перекинулся на руку. Мне нужно было упасть на землю и потушить пламя. К счастью, обошлось без травм и ожогов.

Несколько дней назад в своём микроблоге в Instagram актёр опубликовал фотографию, на которой изображена забинтованная рука. Как выяснилось, травма получена на съёмках всё той же комедии.

Михаил Галустян:
Остальное тело не буду показывать. Травмировал руку на съемках фильма «Подарок»!

Для выполнения трюков на съемочную площадку часто приглашают каскадеров. Привлечение исполнителей сложных и опасных трюков наиболее актуально для съёмок в военных фильмах. Каким образом в белорусском кино создаются военные сцены? Национальной киностудии «Беларусьфильм» опыта в этом деле не занимать. Здесь есть и большой выбор костюмов военного времени и специализированный военный цех. Сегодня в мире существует два способа создания боевых сцен: компьютерная графика и реальные съемки. На киностудии «Беларусьфильм» все боевые сцены снимаются в живую. Обходится это значительно дешевле, но есть минус – всегда остро стоит вопрос безопасности. Стреляют актеры только в том случае, если нет риска получить травму, пули, естественно, холостые. Кровь на гимнастерке – специальный состав или разведенное водой малиновое варенье. (смотрите видео).

# Фотофакт # Кино # Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
Асмус о разводе с Харламовым: Ребят, мне рожать скоро. Пойду попью чаю с печенькой
13 сентября 2013 12:27

Асмус о разводе с Харламовым: Ребят, мне рожать скоро. Пойду попью чаю с печенькой

Интервью с мастером документального кино Галиной Адамович
13 сентября 2013 09:03

Интервью с мастером документального кино Галиной Адамович

Выдающейся российской актрисе Татьяне Дорониной 12 сентября исполняется 80 лет
12 сентября 2013 11:39

Выдающейся российской актрисе Татьяне Дорониной 12 сентября исполняется 80 лет