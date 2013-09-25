25 сентября исполняется 75 лет известной актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил Александр Лукашенко

Новости России. Известной российской актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной сегодня 75. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил Президент Беларуси.

Лидия Николаевна – одна из самых востребованных актрис советского кинематографа. На ее счету около 80 ролей в кино, она обладательница различных наград и премий. Многие фильмы с ее участием стали классикой. Среди наиболее известных картин – «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Виват, гардемарины», «Петербургские тайны».

Сегодня Лидия Федосеева-Шукшина живет и работает в Москве, занимается литературным наследием мужа, изредка снимается, является президентом кинофестиваля «Виват, кино России!». Одной из главных своих забот считает налаживание работы фонда памяти Василия Шукшина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.