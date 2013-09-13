Асмус о разводе с Харламовым: Ребят, мне рожать скоро. Пойду попью чаю с печенькой

Новости России. В Москве продолжаются судебные заседания по делу о разводе шоумена Гарика Харламова с Юлией Лещенко. Пока что официальная супруга телеведущего подала прошение о признании его второго брака с актрисой Кристиной Асмус недействительным.

Гарик и Кристина сейчас отдыхают в Италии. Однако их реакции не пришлось долго ждать.

Кристина Асмус в своём микроблоге:

С самого утра звонят журналисты. Какие комментарии про суд? Ребят, мне рожать скоро, у меня сейчас другие заботы. Ну, расторгнут брак... и что? Бывает. Пойду попью чай с печенькой.

Вокруг отношений этой медийной пары уже скопилось много слухов и сплетен. «Асмус увела Гарика из семьи», «О романе с Кристиной жена Харламова узнала из прессы», – такими заголовками пестрят СМИ. Этим летом в Юрмале на «Неделе высокого юмора» выяснилось, что Асмус ждёт ребёнка. На вопрос журналистов, с чем у Харламова ассоциируется Юрмала, актёр, не задумываясь, ответил: «С любовью».

Асмус и Харламов работали в команде одного популярного российского телеканала, но узнали друг друга в социальной сети. Актриса ответила на сообщение Харламова, касающегося футбола. И понеслось... разговоры о футболе перешли в беседы на личные темы. «Переписывались сутками напролёт, днём и ночью», – признался актёр в эксклюзивном интервью журналу «OK!». Предложение руки и сердца Харламов сделал несколько месяцев назад.

Гарик Харламов, российский актёр, шоумен (в интервью журналу OK!):

Мы пока не определяли ни дат, ни сроков. Ничего конкретного. Мы ещё не решили, какой будет свадьба. Может, прыгнем с парашютом и поженимся в воздухе. Свадьба – всего лишь формальность.

Кристина Асмус, российская актриса (в интервью журналу OK!):

Да мы и так уже семья. Я не хочу пышного платья и сотни человек гостей. Да и выйти в красивом платье мне есть куда. Наверное, мы просто придём в загс и скажем друг другу важные слова.

Супруга Харламова, Юлия Лещенко обвиняет шоумена в измене. У Харламова своя правда. «Всё гораздо проще и прозрачнее, – уверен шоумен. – Никто никого не уводил».

Справка ctv.by:

Резидент «Comedy Club» Гарик Харламов прожил с женой Юлией в браке два года. До этого пара встречалась пять лет. Казалось, ничто не затмит их счастье. Но словно гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что Гарик встречается с молодой актрисой Кристиной Асмус (смотрите видео).