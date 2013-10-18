Минский Парк Челюскинцев в советском кино

Новости Минска. Прогулки по ретро-парку в киноформате начнем с комедии «Наши соседи» Сергея Сплошнова 1957 года. Классический любовный треугольник. Мужчины, молодой слесарь Сергей и учитель Илья Андреевич, живут в одной коммуналке, и оба неравнодушны к сотруднице Мингорсправки Светлане. Девушка отправляется на лекцию учителя в Парк Челюскинцев. Вот такая летняя эстрада в виде ракушки собирала тогда столичных зрителей.

Зеленого театра уже давно нет, а на его месте сегодня можно рассмотреть лишь крышу недействующего аттракциона. Да и сам перекресток в 60-е был не таким торжественным, как сегодня: обычное пересечение асфальтированных аллей. Но вернемся к фильму!

Сергей и Светлана ссорятся на лекции и бурно выясняют отношения на аллее парка. Обратите внимание, какими тогда были городские лавки! Шумная пара привлекает внимание комсомольского патруля. Сергея отводят в пункт правопорядка, который размещался в местной библиотеке парка. О былом шелесте «Знаменки» сегодня не осталось и звука! Здесь раскинулась зеленая лужайка.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Обратите внимание, какой любопытный нюанс. Фильм 1957 года. То, что остановили парня и без особых разбирательств нарисовали на него карикатуру, такое ощущение, что там, кроме имени, еще и фамилия подписана. Все это без особых разбирательств. Если бы девушка не осознала, что была неправа и не вернулась, то его ждали бы большие неприятности. Сейчас, конечно, это дисциплинарный фрагмент воспринимается совсем иначе, чем 55 лет назад.

Через 15 лет режиссер Сергей Сплошнов вновь отдал Парку Челюскинцев роль киноплощадки! В фильме «Теща» 1973 года можно увидеть уникальный кардодром! Его еще запечатлели на аэрофотоснимках 60-70 годов.

Сегодня здесь спортивная площадка в окружении сосен. А полвека назад на этом месте собирались юные авиамоделисты Минска и случались настоящие воздушные бои!

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

На кадрах из фильма, которые вы сейчас видите, мальчишки под руководством пенсионера, интересующегося этим делом, собирают у него в квартире так называемые кордовые авиамодели. Чтобы испытать эти модели, они идут сюда. Круглая площадка, огороженная со всех сторон высокой сеткой, чтобы вырвавшаяся модель случайно не улетела. В Минске, говоря, было три кардодрома, я знаю только этот, сейчас, к сожалению, не осталось ни одного...

Привлекательный фрагмент фильма «Теща». Влюбленные катаются на колесе обозрения. Правда, найти его сегодня невозможно. Аттракцион демонтировали в 40-летнем возрасте и установили новый несколько лет назад. Да и Минск с высоты птичьего полета был иным!

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Сориентировано оно было совсем не так, в другую сторону, вот примерно в этой плоскости. Поэтому кадры, которые вы видите за спиной героини фильма, в одну сторону – это строительство микрорайона Восток, который тогда только-только во всю мощь строился, а в другую, обратите внимание, какое за спиной девушки необычное пустое прямоугольное поле. Это плантации Ботанического сада!

Ребятишки и их родители 50-х любили коротать летние дни в Парке Челюскинцев в кинотеатре «Радуга». Проект архитектора Георгия Сысоева можно увидеть в цвете в детском фильме «Капитан Соври-голова» 1979 года. Братья-близнецы Леша и Саша Завитайкины весело проводят каникулы и прогуливаются возле летнего кинотеатра. Этот деревянный фасад с резьбой остался в памяти многих минчан! Ретро-афиши «Блеф» и «Пираты Тихого океана». Горожане называли это место третьим экраном. Здесь можно было увидеть ленты, которые уже прошли в главных кинотеатрах.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Дешевые билеты по 10 копеек, много свободных мест, потому что место достаточно закрытое и комфорта там не было никакого. Здесь была будочка кассы, там, за кинотеатром, было еще одно замечательное удовольствие, популярнейшее в те времена: деревянный тир, в котором можно было стрелять с пневматической винтовки. Вот мальчишка подходит к кассе, берет билеты, вот, он покупает мороженое. Правда, и тогда мороженое продавали и тележки были именно такими, как показано.

Кинотеатр и тир снесли в 90-е годы в процессе реставрации парка. Память о них хранит этот уютный сквер в окружении высоких деревьев. Немыслим современный парк без этого попугая, фото с ним есть у многих минчан.

А вот 60 лет назад на месте фототочки висел портрет Ленина в кепке! Здесь находилась главная площадка парка и действовала выставка политических плакатов. Без иронии не обходилось.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Один мне запомнился, мне было лет 5-6, молодой человек стоит на коленях перед радиоприемником, из радиоприемника лезут змеи. У одной на языке раздвоено, написано ВВС, у другой - «Голос Америки» и подпись «Иже еси на ВВС». Тогда пропаганда такая была. Сейчас здесь все переменилось, нет портретов, вместо асфальта плитка. Новые аттракционы, уйма киосков с детскими и недетскими едой и напитками – это уже Парк Челюскинцев 21 века.

Любили ходить минчане и на «доски»! Так называлась танцплощадка. Былое здание в аварийном состоянии уже как 20 лет, и признаков жизни не подает. Совсем иным был и центральный вход в Парк Челюскинцев. Главные ворота располагались возле Ботанического сада. И только совсем недавно, когда подняли старые проекты архитектора Сысоева, по его авторским чертежам построили новый парадный вход, известный сегодня всем горожанам!

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Вполне возможно, что через несколько десятилетий, в программе «Минск и минчане» 2050-го года, кто-то, кто сейчас катается там, на качелях, будет вспоминать Парк Челюскинцев его далекого детства в далеком 2013 году.

В «Минском листке» столетней давности нередко можно было увидеть объявления «Сниму или сдам дачу на Комаровке». Речь вовсе не о знаменитом сегодня рынке! Когда-то на месте Парка Челюскинцев был огромный Комаровский лес, или лес Ваньковичей, принадлежавший знаменитому белорусскому роду. В 30-е годы часть лесного массива застроили, другую отдали под Ботанический сад, а третья стала парком в честь экипажа знаменитого парохода, который дрейфовал в Северно-Ледовитом океане. Но это уже совсем другая история, к которой мы обязательно вернемся, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.