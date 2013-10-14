Прямой эфир

Ушла из жизни одна из величайших актрис современности Ольга Аросева

14 октября 2013 08:49
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Новости России. В Москве после продолжительной болезни скончалась одна из величайших актрис современности. Не стало Ольги Аросевой. 
 
Блестящая актриса снялась в таких всенародно любимых фильмах, как «Девушка без адреса», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники» и многих других. Однако самую большую популярность принес ей телеэфир: после выхода «Кабачка 13 стульев» весь Советский Союз называл ее не иначе, как пани Моника. 
 
Прощание с народной артисткой СССР пройдет в Московском академическом театре сатиры, в котором актриса проработала более 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Российские актеры # Кино

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