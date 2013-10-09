Мужчины признали Скарлетт Йоханссон самой красивой женщиной в мире

Новости США. Скарлетт Йоханссон вновь признана самой красивой женщиной планеты. Такого звания 28-летнюю американскую актрису удостоил мужской глянцевый журнал Esquire. Первый титул самой обаятельной и привлекательной издание присвоило Йоханссон в 2006 году.

В интервью журналу актриса, помимо благодарности, выразила беспокойство по поводу своего возраста и карьеры.

Скарлетт Йоханссон, американская актриса:

Знаете, я ведь 28-летняя голливудская актриса, и скоро мне начнут предлагать роли матерей.

Красоту Скарлетт Йоханссон высоко оценили и британские любители кинематографа. Empire, британский журнал о кинематографе составил рейтинг самых сексуальных актеров и актрис современности. Правда, по версии этого издания, самой сексуальной актрисой современности признана Эмма Уотсон.

Карьера Йоханссон в кинематографе началась еще в 1994 году. Фильм «Норт» стал для молодой актрисы дебютным. Девушка начала приобретать известность после выхода фильмов «Трудности перевода» и «Девушка с жемчужной сережкой». В фильмографии красавицы роли в картинах «Чёрная орхидея», «Престиж», «Мститель».